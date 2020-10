Cosa aspettarsi da una relazione con un partner nato a Novembre

Vivi una relazione con un partner nato a Novembre? Scopri cosa dovresti aspettarti da questa relazione e da lui.



Ogni relazione è ricca di sorprese e si sviluppa tra due persone seguendo le dinamiche e le caratteristiche e le volontà di ogni singola coppia, eppure il mese di nascita conferisce alcune caratteristiche al partner che sarebbe bene sapere perchè queste andranno ad influenzare indirettamente anche la vostra relazione. Scopri tutto quello che dovresti sapere sulla personalità di una persona nata a Novembre.

Personalità del partner nato nel mese di Novembre

I tratti caratteristici di una persona nata a Novembre sono almeno 10. Ecco tutto quello che dovresti assolutamente sapere sulla personalità dei nativi del mese di Novembre:

1. Sono persone calme e tranquille



Le persone nate a novembre amano vivere in serenità e tranquillità, non sono litigiose ma attenzione a non provocarle, in quel caso non controllano le proprie emozioni e potresti stupirti di vedere la ferocia che riescono a covare dentro.

2. Tendono a sbagliarsi

I nati di novembre sono persone buone, non farebbero male neanche ad una mosca eppure le loro intenzioni vengono spesso fraintese. Prima di agire d’impulso con queste persone cerca di riflettere e parla con loro per chiarire ogni dubbio, con molto probabilità hanno fatto qualcosa ma la loro intenzione era tutt’altra.

3. Hanno le loro regole

Le persone nate a novembre sono particolari soprattutto per quanto riguarda le regole. Non danno alcuna importanza a cosa fanno gli altri, loro fanno tutto a modo loro. Preferiscono optare per la strada che nessun ha mai preso o abbinare due alimenti che nessuno oserebbe assaggiare insieme. Se condividi una relazione con un partner di novembre, non perdere tempo a dirgli come dovrebbe fare qualcosa, è totalmente inutile. Faresti meglio a rispettare il suo modo di essere.

4. Sono molto leali

Difficilmente incontrerai nella tua vita persone oneste come i nati di Novembre. Sono anche molto fedeli al partner e difficilmente a causa loro avrai una delusione sentimentale. Puoi fidarti cecamente della loro fedeltà. Inoltre puoi contare sempre sul loro supporto per superare le difficoltà.

5. Sono persone eque



Un’altro aspetto che fa onore alle persone nate a novembre è il fatto che sono sempre giuste ed imparziali con tutti. Sanno che ognuno ha il diritto di sentirsi libero di fare quello che meglio crede senza essere giudicato da chi si comporterebbe in modo diverso. Rispettano i diversi punti di vista. Con loro puoi parlare di tutto e puoi contare su una discussione ragionevole e sana, molto soddisfacente.

6. Si impegnano molto



Le persone nate a novembre non procrastinano, non perdono tempo e non girano intorno alle cose. Fanno tutto per tempo, non rimandano e non si riducono all’ultimo minuto. Si impegnano molto in tutto ciò che fanno compresa la loro relazione. Se tu dai il 100% da loro aspettati il 200 %.

7. Hanno bisogno dei propri spazi



Una nota dolente è che queste persone necessitano di momenti da dedicare a loro stessi, alla loro individualità. Sono introspettive e hanno bisogno di fare il punto delle loro emozioni ogni tanto. Non amano condividere con gli altri i loro sentimenti, o i loro segreti più profondi, questo perchè non sopportano di essere giudicati. In qualità di partner puoi rassicurarlo ricordandogli che sei lì per lui, nel bene e nel male. Questo è talmente importante per lui che ti ricompenserà aprendosi con te, nei suoi tempi.

8.Sono attraenti

Le persone nate a novembre hanno un grande fascino. Attirano le persone che gli girano intorno. Sarà per via del loro animo ironico e rilassato. E’ inutile che tu provi gelosia, qualcuno cercherà inevitabilmente di portartelo via, ma ricorda che sono fedeli e tutta la loro attenzione per contro è per te.

9. Sono unici

I nati di novembre lo abbiamo detto, sono molto particolari e tendono a fare ogni cosa a modo loro. Il loro essere particolare probabilmente è ciò che ha colpito anche te, sono talmente unici da lasciare un segno indelebile in tutti coloro che li incontrano.

10. Sono molto testardi

I nati di novembre quando si fanno un’idea su qualcosa difficilmente la cambiano. Se pensano che qualcosa sia giusto perseverano nonostante tutto e tutti. Sono testardi e non danno ascolto a nessuno, eppure sanno che tendono a sbagliarsi. Visto che sono in prima linea nel rispettare le opinioni degli altri, si aspettano dagli altri lo stesso trattamento. Quando si incaponiscono sono molto fastidiosi ma nessuno è perfetto, bisogna pure accontentarsi dei loro piccoli difetti date le loro grandissime qualità.