Solo le persone che credono nel potere della preghiera capiscono questo

Chi si affida alle preghiere ti sembra pazzo? In realtà ci sono 6 cose che solo chi crede nel potere della preghiera può capire.

Durante le difficoltà e non solo alcune persone si affidano alla preghiera. Si prendono del tempo per se stessi e contemplano una guida spirituale per ritrovare la serenità. Questa guida spirituale dipende dal loro credo e dalla loro fede. Di sicuro nel loro cuore queste persone sanno di potersi affidare ad un essere superiore per raggiungere la serenità.

Ti sei mai chiesto perchè pregare fa stare bene?

Il nostro presente è predominato dagli interessi personali, ognuno pensa a se stesso ed affronta una corsa al capitalismo che spesso prevale persino sul proprio benessere psicologico, siamo prigionieri di noi stessi e di alcune idee. Per esempio pensiamo che i soldi ci facciano vivere meglio e ci prodighiamo per averne sempre di più. In questa frenetica corsa alla ricchezza, dimenticano una cosa molto importante, l’essere umano non si nutre solo grazie ai soldi, un essere umano è felice solo quando riesce a nutrire la sua anima. Al di la del tuo credo, prenderti del tempo per te stesso, per meditare, riflettere e connetterti ad una guida spirituale è fondamentale per raggiungere la tanto auspicata serenità.

Credere nella preghiera apporta 6 benefici

Come descriveresti il mondo attuale? E’ difficile non usare alcuni aggettivi quali: discrimonatorio e razzista e non affiancare termini quali: disuguaglianze socio-economiche, e l’abuso di potere.

C’è chi a malapena sopravvive, anziani costretti ad elemosinare per strada e c’è chi vive nella ricchezza sfrenata. c’è chi viene discrimnato per il colore della pelle, l’appartenenza geografica o religiosa e c’è chi si sente superiore e se ne vanta.

Tra gli uni e gli altri c’è una via di mezzo, una categoria di persone che gode di una certa serenità, nonostante tutto, e sono le persone che credono nella forza spirituale e nel potere della preghiera.

Solo queste persone sono state in gradi di capire 6 cose molto importanti:

1. Sanno che esiste una forza superiore benevola

Quando le difficoltà ed i problemi hanno il sopravvento, queste persone sanno mantenere alto il lume della speranza. Sanno di poter contare sull’appoggio di una forza superiore che colma il loro bisogno di amore e rassicurazione e non li fa sprofondare nell’abisso. Questo dona loro la forza e la determinazione per affrontare tutto.

2. Fanno del bene, senza aspettarsi nulla in cambio

Pensare agli altri piuttosto che a se stessi e provare gratitudine per quello che abbiamo fa stare bene.Questo articolo ti aiuterà a riflettere su questo aspetto: La gratitudine permette al nostro cervello di essere più felice.

Fare del bene a chi è meno fortunato di noi fornisce un profondo senso di gratitudine. Ci sono molte cose che possiamo fare in questo senso: aiutare i senzatetto, prendersi cura degli anziani, dei disabili, di bambini orfani. Le persone che credono nel potere della preghiera aiutano il prossimo e sono altruisti non per vanto ma perchè li fa stare sereni.

3. Nei momenti difficili sanno che la loro fede li guiderà sulla via giusta



La loro fede non li fa sprofondare nella nella tristezza. La fede è un dono spirituale grazie al quale ci si può connettere con una forza superiore e ottenere l’ aiuto di cui si ha bisogno.

4. Non confondono la gentilezza con l’ingenuità

A dispetto delle critiche di chi non è altruista e non fa nulla senza avere qualcosa in cambio, queste persone vanno avanti e prosperano nell’aiutare gli altri perchè sanno che la generosità e l’empatia sono qualità che alcune persone sottovalutano ed altri non potranno mai avere.

5. Anche quando hanno dei dubbi, sanno che una forza superiore veglierà su di loro

La vita abbiamo sempre detto che non è un fiume lungo e tranquillo, problemi e difficoltà sono sempre in agguato e ci spingono a scalare montagne emotive importanti. Anche le persone che credono nella fede affrontano difficoltà, ma lo fanno nella consapevolezza che tutto accade per una ragione e che non ci sono incidenti o coincidenze. Questa convinzione permette loro di prendere decisioni lungimiranti.

6. Hanno ricevuto risposte quando hanno posto domande

Una guida spirituale può essere una fonte preziosa nella quale confidare. Qualcosa al quale rivolgersi quando si ha bisogno di aiuto e schiarire i dubbi. Sanno che riceveranno un segno che fornisce una risposta alle loro domande.