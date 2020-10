Barbara d’Urso è stufa dei continui gossip sul suo conto. Per questo, prima di Pomeriggio 5, ha mostrato chi è il suo vero amore.

Barbara d’Urso è una vera e propria stacanovista. La bella conduttrice partenopea ha davvero poco tempo per stessa e preferisce concentrarsi sulle sue trasmissioni che quasi quotidianamente, tranne il sabato, vanno in onda su canale 5.

Nonostante ciò i gossip sul suo conto non hanno alcuna intenzione di placarsi e sul web, ma anche sulle varie riviste dedicate alla cronaca rosa, non si fa altro che parlare dei suoi presunti amori o fidanzati. Addirittura in passato si parlava tanto di una sua relazione con il calciatore Christian Vieri, soltanto perché sono stati immortalati mentre facevano insieme qualche passo di danza.

La conduttrice di Pomeriggio 5, che ha ricevuto le scuse di Iconize, è stufa dei continui rumors sul suo conto per questo motivo ha deciso di venire allo scoperto annunciando pubblicamente chi è il suo amore su Instagram.

Chi è l’identità del suo uomo? O meglio dire dei suoi uomini, visto che ha conquistare il suo cuore sono stati ben due persone e non una e lei non ha avuto alcun timore di ammetterlo pubblicamente. Chi sono, allora? I suoi due figli!

Barbara d’Urso ha annunciato su Instagram di essere innamorata dei suoi due uomini e nulla potrà mai rompere questo legame.

Barbara d’Urso, dolce dedica ai suoi figli prima di Pomeriggio 5: “Per sempre”

Barbara d’Urso ha chiarito una volta e per tutte che gli unici uomini della sua vita al momento sono i suoi figli. Anche se, come più volte ammesso durante le varie puntate di Pomeriggio 5, non le dispiacerebbe avere un uomo al suo fianco, ma questo non sembra esserci e al momento preferisce concentrare tutte le sue energie sul lavoro, che le sta dando grosse soddisfazioni.

“Loro sono il mio unico amore” ha scritto Barbara d’Urso su Instagram, che ha accolto la testimonianza choc di Fabrizio Corona. “Voi siete gli amori della mia vita, vi amerò per sempre” ha concluso la bella conduttrice partenopea, che ha preferito non solo mettere a tacere i gossip sulla sua vita privata ma fare anche una dolce dedica ai suoi due figli, che preferiscono restare nell’anonimato.

Barbara d’Urso nonostante non abbia un compagno al suo fianco, possiede tutto l’amore di cui ha bisogno: quello dei suoi figli, ovviamente, ed anche quello del pubblico da casa che le permette di collezionare un successo uno dietro l’altro. Tant’è che Live Non è la d’Urso si conferma essere il talk più seguito della Domenica.