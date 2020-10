Risotto con gorgonzola e zafferano, un primo piatto rapido e per nulla difficile da preparare. Scegliete bene le materie prime, sarà un successo

Il risotto con gorgonzola e zafferano sembra il classico primo piatto invernale ma in realtà è buono per tutte le stagioni. Un mix di gusto forti e profumi intensi per una ricetta che va bene in molte occasioni, dal pranzo importante alla cena in famiglia.

Il nostro consiglio è quello di scegliere un gorgonzola dolce e non particolarmente stagionato per non andare a coprire troppo il profumo intenso dello zafferano. Eventualmente potete puntare anche invece su un gorgonzola piccante cercando di creare il giusto equilibrio. E per rendere ancora più golosa la ricetta, aggiungete della pancetta o dello speck croccanti., oppure ancora del prosciutto crudo a dadini.

Risotto con gorgonzola e zafferano, pronto in pochi minuti

Il risotto con gorgonzola e zafferano è un primo piatto completo e ricco di sapori. Per mantecare non c’è bisogno di burro (c’è già nella cottura del riso) o parmigiano ma nessuno vi vieta di metterne una manciata nel piatto.

Ingredienti (per 4 persone):

360 g di riso da risotti

2 scalogni

190 g di gorgonzola

2 bustine di zafferano

1,5 litri di brodo vegetale

1 bicchiere di vino bianco secco

30 g di burro

pepe nero

Preparazione:

Preparate un classico brodo vegetale (carota, cipolla, sedano, oppure dado vegetale) e tenetelo in caldo per quando servirà. Quindi pulite e tritate finemente i due scalogni, poi soffriggeteli in una pentola, dove cuocerete anche il riso, con il burro.

Quando gli scalogni sono ammorbiditi, aggiungete il riso e lasciatelo tostare per 2-3 minuti prima di sfumare con il vino bianco secco. Quando l’alcol è evaporato, cominciate ad aggiungere il brodo poco per volta mescolando con un cucchiaio di legno o una spatola.

A cottura quasi ultimata (poco meno di un quarto d’ora), aggiungete lo zafferano sciolto in un mestolino di brodo. E quando il riso è pronto spegnete per poi mantecare con il gorgonzola tagliato a pezzetti. Lasciate riposare un attimo e servite, con una spolverata di pepe fresco.