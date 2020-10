Maria Teresa Ruta, dopo la diretta al GF Vip, ha fatto una rivelazione choc su Telemaco, l’uomo che sta frequentando sua figlia Guenda Goria.

Maria Teresa Ruta ieri non ha fatto mistero di non approvare la relazione tra sua figlia Guenda Goria e Telemaco, in quanto lui ha un matrimonio fallito alle spalle ed un bambino piccolo. La concorrente del Grande Fratello Vip preferirebbe che sua figlia abbia nella sua vita un po’ più di leggerezza, visto che ha già un passato importante alle spalle.

Maria Teresa, dopo le precisazioni di Guenda in diretta, e quando il collegamento con Alfonso Signorini è terminato, ha rivelato però quello che sembrerebbe essere il reale motivo per cui non approvare quest’unione tra i due. Quale sarebbe?

Telemaco, che è molto più grande della Goria, nel 2013 ci avrebbe provato con Maria Teresa! Per questo motivo la conduttrice preferirebbe un’altra persona al fianco di sua figlia.

Telemaco ci ha provato con Maria Teresa Ruta nel 2013 e molti anni dopo ha iniziato a frequentare la figlia di quest’ultima, Guenda Goria.

Telemaco rompe il silenzio su Guenda, la figlia di Maria Teresa Ruta: “Sono sposato”

Telemaco, almeno per il momento, non ha ancora commentato le recenti dichiarazioni di Maria Teresa Ruta del GF Vip, ma intervistato da Novella 2000 ci ha tenuto a fare alcune precisazioni non solo su Guenda Goria, ma anche sul suo matrimonio, visto che ieri sera non si è fatto che parlare di questo.

“Io a livello legale sono ancora sposato con mia moglie Olga, ma da giugno possiedo una scrittura privata che dimostra la nostra separazione“ ha subito chiarito una volta e per tutte l’uomo. “Io e mia moglie non viviamo più insieme ed ho conosciuto Guenda a dicembre del 2019 e poi ci siamo ritrovati a Sharm El – Sheik il gennaio seguente” ha proseguito. “Dopo sono andato io da lei a Milano e poi sono tornato di nuovo a Sharm ed infine ha deciso di raggiungermi lei e siamo stati insieme per 5 mesi, dove abbiamo avuto modo di poter approfondire di più il nostro rapporto”.

“Ci tengo a precisare che Guenda Goria è una bravissima ragazza, però voglio anche sottolineare che il caso è partito attraverso una chiacchierata tra mia moglie e un autore televisivo. Tant’è che lei non immaginava di aver rilasciato qualche sorta di dichiarazione. Lei sapeva di me e Guenda, ma non ha mai detto che doveva stare lontano da me o che lei sia una persona sgradevole” ha spiegato Telemaco sulla figlia di Maria Teresa Ruta, che è stata criticata da Andrea Zelletta.

“Olga ha soltanto precisato che quando io e lei ci siamo lasciati, la frequentazione con Guenda è iniziata poco dopo e che ritiene che forse il nostro rapporto poteva essere recuperato. Tutto qui” ha aggiunto. “Guenda è una persona molto corretta e di comune accordo avevamo deciso di non far uscire fuori l’argomento. Anche perché ci stiamo soltanto frequentando poi ho un figlio di 3 anni e mezzo e mia moglie è molto protettiva su di lui, ma ha compreso l’intera situazione” ha concluso.

“Da canto mio, però, non credo che Guenda Goria fosse pronta per un’esperienza del genere, ha ancora delle fragilità e qualche caduta di stile“ ha concluso l’uomo. “Ma sono certo che farà strada, è una bravissima artista” ha concluso, augurando alla figlia di Maria Teresa Ruta, che ha fatto una terribile gaffe al GF Vip