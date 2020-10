Elisabetta Gregoraci, come notato dal popolo del web, sta mandando messaggi in codice a qualcuno al di fuori del GF Vip. A chi sono rivolti?

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GF Vip grazie anche alla sua amicizia speciale, così è stata definita, con Pierpaolo Petrelli che sembra essere attratto e non poco da lei.

La conduttrice, tra l’altro di recente è stato svelato il suo cachet, non sembra ricambiare più tanto. Anzi, in più di un’occasione ha fatto intendere che al di fuori della casa più spiata d’Italia abbia qualcuno che l’aspetta e per questo motivo, oltre che per rispetto di suo figlio che la guarda da casa, non abbia alcuna intenzione di lasciarsi andare di fronte all’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 insieme all’ex velino moro.

Durante la diretta di ieri, però, Il Menestrello ha notato che Elisabetta, ogni volta che si parla di lei e Pierpaolo, fa degli strani colpetti sul cuore. Il gesto, che sicuramente non è una sorta di tic nervoso, sembra quasi voler tranquillizzare qualcuno che la guarda a casa. Sarà realmente cos? Elisabetta Gregoraci sta mandando messaggi in codice al GF Vip e nel caso a chi sono rivolti? La risposta, grazie ai rumors precedentemente trapelati, sembra essere subito servita.

Elisabetta Gregoraci: il probabile destinatario dei suoi messaggi al GF Vip

Vedete i colpetti che si da Elisabetta quando parla di Pierpaolo? Sono i segnali per il ragazzo fuori.

Notateli da oggi in poi li fa sempre.#GFvip pic.twitter.com/8TYi4whQuo — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) October 16, 2020

Elisabetta Gregoraci ha convinto il popolo della rete che sta mandando messaggi in codice a qualcuno al di fuori del Grande Fratello Vip, ma chi sarebbe quest’ultimo?

Manco a farlo apposta, qualche giorno fa, la risposta sembrerebbe essere stata rivelata da Mattino 5, in quanto l’opinionista Biagio D’Anelli ha svelato chi le aveva inviato il famoso aereo con tanto di dedica sarebbe Piero Barone de il Volo.

Quest’ultimo, infatti, avrebbe con la conduttrice un rapporto di amicizia, così è stato definito, in quanto frequenterebbero la stessa comitiva e avrebbero anche una chat insieme, ma nulla di tutto questo è stato ovviamente confermato dai diretti interessati, ma il dubbio sorge spontaneo: Elisabetta Gregoraci sta mandando messaggi privati a Piero Barone de Il Volo?

Elisabetta Gregoraci al GF Vip ha incuriosito e non poco il pubblico della rete sulla presunta questione dei messaggi in codice, in quanto non crede che la conoscenza con Pierpaolo Petrelli possa continuare anche al di fuori del reality show di successo di canale 5, in quanto hanno stili di vita completamente differenti l’uno dall’altra persona, ma è sempre pronto a ricredersi una volta che il loro percorso giungerà al termine.