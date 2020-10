GF Vip: Maria Teresa Ruta fa la pipì a letto – VIDEO

Maria Teresa Ruta ha dato “scandalo” al GF Vip, facendo la pipì a letto di fronte a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Maria Teresa Ruta è sicuramente una di quei concorrenti che ha stupito e non poco il pubblico del GF Vip, che si aspettava che stesse un po’ in sordina, invece durante il corso della sua permanenza nella casa, inutile negarlo, non si fa altro che parlare di lei.

Prima è diventata la protagonista indiscussa di uno degli appuntamenti settimanali con Alfonso Signorini a causa del suo scivolone con Matilde Brandi ed ora per aver fatto la pipì a letto.

Maria Teresa Ruta ha fatto la pipì a letto al GF Vip, lasciando letteralmente senza parole Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che in quel preciso momento si trovavano proprio con lei e mai si sarebbero aspettati una simile reazione da parte sua, ma cosa è successo nella casa da farle scatenare questa forma di incontinenza?

Maria Teresa Ruta “da scandalo” al GF Vip: il video è virale

Maria Teresa Ruta si è fatta la pipì addosso#GFVIP pic.twitter.com/uYYiZjYy0y — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 15, 2020

Maria Teresa Ruta si trovava a letto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando a spettegolare del più e del meno di quello che viene nella casa più spiata d’Italia.

L’influencer, che di recente ha sbottato contro gli autori, ha fatto una battuta di troppo, e fin qui niente di male, che ha provocato nella conduttrice una certa reazione, forse un po’ troppo esagerata, che la spinta a non trattenere la pipì. Tant’è che ha macchiato il letto prima di correre via dalla stanza, probabilmente per raggiungere il bagno.

“Ma che cos’è?” ha chiesto Tommaso Zorzi al GF Vip. “E’ la macchia che ha lasciato Maria Teresa prima” ha replicato incredula, in quanto non si sarebbe mai aspettata che la sua compagna di viaggio ridesse a tal punto da scoppiare a fare pipi nel letto.

Il video di Maria Teresa Ruta che fa pipì a letto, manco a dirlo, in pochi minuti è già diventato virale sul web.

Maria Teresa Ruta al GF Vip non è di certo una di quelle concorrenti che è passata inosservata, visto che tra canti e balli vari, liti con Matilde Brandi ed altri compagni di viaggio, riesce ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo come mai prima d’ora. E la scena della pipì sembra essere quasi la ciliegina sulla torta per dare quel tocco di trash, che in fondo piace a tutti quanti, che non guasta mai.