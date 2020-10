Alberto ha distrutto Speranza nel penultimo appuntamento di Temptation Island: lui ha baciato la single per tutta la notte.

Temptation Island è quasi giunto alla fine di questa nuova edizione con Alessia Marcuzzi. Edizione che è risultata essere particolarmente difficile da affrontare per la coppia formata da Speranza e Alberto. In particolar modo per lei che questa sera ha assistito al tradimento del suo fidanzato.

La conduttrice, durante l’ultimo falò prima di quello finale, previsto al termine del programma, ha accolto le fidanzate per mostrare gli ultimi video riguardanti i loro compagni. Tra questi ovviamente è spiccato quello di Alberto, che ha scelto di viversi un weekend da favola insieme alla single che ha scelto di avere al suo fianco durante il corso del suo viaggio dei sentimenti. I due non si sono mai separati, nemmeno per un secondo, e l’attrazione fisica che li univa era talmente forte che il pubblico da casa non si aspettava nulla di diverso che un lungo bacio tra loro.

Alberto ha tradito Speranza a Temptation Island baciando la single. La scena ha distrutto la sua fidanzata che, dopo aver visionato l’ennesimo filmato su di lui, ha preso una drastica decisione.

Alessia Marcuzzi consola Speranza a Temptation Island: Carlotta interviene

Speranza, dopo aver visto il video in cui Alberto bacia la single a Temptation Island, è scoppiata a piangere, devastata nell’avere la conferma di un qualcosa che sospettava da diverso tempo, visto che stanno insieme da 16 anni e lui non ha mai voluto portare la loro relazione a quello step successivo.

Alessia Marcuzzi non è riuscita a sopportare le lacrime della fidanzata e ha scelto di raggiungerla, ripulendole il viso e consigliandola di pensare un po’ più a se stessa che al suo rapporto con lui.

“Hai avuto la conferma di qualcosa di cui sospettavi da tempo?” ha chiesto la conduttrice, che è risultata leggermente positiva al virus. “Sì, anche se lui cercava sempre di sviare, invece erano tutte vere le sensazioni che provavo su di lui” ha ammesso. “Secondo me è arrivato il momento in cui dovresti pensare un po’ più a te stessa” ha suggerito la conduttrice.

Carlotta ha consolato Speranza a Temptation Island, spalleggiando la Marcuzzi: “Appena è finita quest’esperienza ci prendiamo io e te del tempo per noi stesse” ha incoraggiato la ragazza. “Ce ne andiamo dove vuoi, spariamo e ci lasciamo loro alle spalle” ha concluso, provando a far sentire meglio la fidanzata.

Speranza e Alberto a Temptation Island, durante il corso di questa puntata, faranno il loro attesissimo falò di confronto. I due lasceranno l’isola delle tentazione insieme o da single?