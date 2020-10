Temptation Island: Speranza prende un’importante decisione su Alberto

Speranza ha confidato ad Alessia Marcuzzi di aver preso un’importante decisione sul suo fidanzato Alberto a Temptation Island.

Anche questa settimana l’appuntamento di Temptation Island ha messo a dura prova la pazienza della fidanzata Speranza, che ancora una volta ha visto il suo fidanzato Alberto alle prese con la single Nunzia. Il rapporto tra i due sta andando oltre la semplice conoscenza, tant’è che trascorrono il loro tempo molto vicini l’uno all’altra e non in senso figurato.

In tutti i video visti dalla fidanzata, che si è ritrovata ad ascoltare rivelazioni choc, mostrano i due, e le loro bocche, a pochi centimetri di distanza l’uno dall’altra e la tentazione di scambiarsi un bacio era abbastanza evidente. Sulla base di ciò, Speranza ha preso un’importante decisione a Temptation Island ovvero quello di terminare il suo percorso quando il programma giungerà alla fine e di non chiedere il falò anticipato.

“Prima avevo soltanto sospetti di quello che lui poteva fare, non avevo nulla in mano” ha esordito la compagna di Alberto. “Ora ho le prove, posso sbattergli tutto in faccia quando ci vedremo” ha aggiunto. “Voglio vedere fin dove si spinge“ ha concluso.

Alberto felice senza Speranza a Temptation Island: “Non lo ero da tempo”

Alberto, a differenza della sua compagna Speranza, sta vivendo questo percorso in maniera completamente opposta. Il fidanzato di Temptation Island ha rivelato ad Alessia Marcuzzi, durante il momento del falò, che lui ha ritrovato la serenità che non aveva da tempo in quanto le numerose discussioni lo hanno sempre fatto restare con la testa tra le nuvole.

“Alessia io sono sereno, sono felice come non lo era da un po‘” ha ammesso lui, che nelle scorse puntate ha sganciato la bomba. “Prima discutevamo troppo, ora sto proprio bene” ha concluso lui, che a differenza della sua compagna non ha visto alcun video, in quanto lei ha deciso di concentrarsi sul percorso del suo fidanzato piuttosto che dedicarsi completamente alle dinamiche della trasmissione.

Alberto a Temptation Island sembra aver ritrovato un pezzo di se stesso con cui non aveva a che fare con diverso tempo ed è grato di aver intrapreso questo viaggio nei sentimenti che si sta rivelando essere più utile e proficuo di quanto avesse mai potuto immaginare prima di partire per l’isola delle tentazioni.

Visualizza questo post su Instagram Una complicità che spiazza Speranza 🔥 Cosa farà dopo queste immagini? #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 7 Ott 2020 alle ore 1:28 PDT

Speranza e Alberto a Temptation Island, la loro storia ha fatto discutere e non poco il pubblico da casa, stanno mettendo a dura prova la loro relazione e sembra più chiaro che mai il loro rapporto terminerà con la fine del programma, ma come ci hanno insegnato le precedenti edizioni è ancora tutto da vedere. Riusciranno a stupirci o sceglieranno di proseguire le loro vite senza che l’altro ne faccia ancora parte? Staremo a vedere cosa ci riservano gli ultimi due appuntamenti di quest’edizione con Alessia Marcuzzi.