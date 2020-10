Salvo e Francesca: finale con sorpresa a Temptation Island

Salvo e Francesca concludono il viaggio a Temptation Island 2020 e il gran finale regala sorprese al pubblico.

E’ un falò di confronto intenso quello di Salvo e Francesca che, prima di fidanzarsi, sono stati amici conoscendosi praticamente da tutta la vita. La loro è una storia d’amore che si è spenta per il mancato dialogo e le mancate attenzioni. Nel villaggio dell’amore, Salvo si è spesso lamentato di non ricevere più attenzioni da parte della fidanzata che, di fronte ad alcune dichiarazioni del proprio compagno, resta letteralmente senza parole.

Il confronto di Salvo e Francesca a Temptation Island 2020

Dopo aver ascoltato Salvo dichiarare di considerarsi già single e di essersi pentito di non essere andato via di casa tempo prima, Francesca non aspetta oltre chiedendo immediatamente il falò di confronto. “Ho vissuto senza una figura paterna e maschile nella mia famiglia. Dai 14 ai 19 anni ho vissuto una storia con un ragazzo che mi ha distrutta e lui lo sa”, afferma prima di incontrare il fidanzato.

“Io già mi sento single. La mia storia non è quella di cui ho bisogno. Sono sottostato a diverse mancanze e ho cominciato a fare alcune ripicche”, ammette Salvo che poi svela di non aver provato anche ad andarsene per mettere fine alla storia. Dichiarazioni forti che spingono Francesca a chiedere immediatamente il falò di confronto. Davanti ad Alessia Marcuzzi, tirano fuori ciò che provano.

“Sono entrata qui per capire quali erano i nostri problemi. Sapevi benissimo quanto stavo soffrendo. Ho cercato di mettermi in discussione. Tu non ti sei posto nessuna domanda, hai sempre recriminato la mia ambizione”, dice Francesca appena arriva al falò.

“Quando ti è stato chiesto perchè non te ne sei andato quando le cose non andavano bene, avresti dovuto rispondere che sei innamorato”, sbotta Francesca non riuscendo a trattenere le lacrime.

“Io sono rimasto lì perchè ti amo più della mia vita anche se poi non sono riuscito a salvare la storia. Lo so che ho sbagliato”, ammette Salvo. “Sono sicuro di non averti reso felice, sono consapevole di non averti dato ciò che tu meritavi e meriti. La mia vita passata mi ha condizionato. Mi sono creato un muro e questo non ha giovato al nostro rapporto. Ho un bisogno dentro di darti tutto quello che ti è mancato. Sono consapevole che tu sei la persona che voglio accanto a me per tutta la vita”, spiega Salvo.

Di fronte al discorso di Salvo, Francesca, pur avendo molti dubbi, si lascia guidare dal cuore e decide di uscire dal villaggio di Temptation Island 2020 con Salvo. Per Salvo e Francesca, il viaggio nei sentimenti si conclude con un lieto fine.