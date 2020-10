Come eliminare i cattivi odori in casa e le possibili cause

Le cause che determinano la casa maleodorante sono diversi esaminiamo in dettaglio.

spesso non si presta la giusta attenzione. La casa va pulita e igienizzata spesso, se le stanze non sono pulite, non si può pretendere un ambiente profumato. Non è facile se gli impegni sono tanti, ma se seguite qualche piccolo consiglio tutto sarà più facile. Potete organizzare le faccende domestiche, in modo da non ritrovarvi in un solo giorno a fare tutto,per scoprilo.

Ricordate che se non lavate bene i lavandini della cucina e dei bagni si possono generare cattivi odori. Eliminare ogni residuo di sapone, di dentifricio o make-up dai lavandini e accessori annessi. In particolar modo va fatta la pulizia dei tubi di scarico, che sono i principali responsabili del cattivo odore in casa. Infatti se pensate che i residui di alimenti grassi o di detersivi che utilizzate di solito, possono determinare la comparsa di sostanze chimiche sotto forma di grasso causando odori sgradevoli.

2- Non pulire gli elettrodomestici: spesso passano in secondo piano rispetto agli ambienti domestici. Se non si lavano periodicamente la lavatrice, frigorifero, forno, lavastoviglie, si corre il rischio che si possano emanare odori sgradevoli che si propagano in tutti gli ambienti domestici. Immaginate di lavare il bucato e abitualmente non asciugate l’acqua residua nella vaschetta e nella guarnizione. A lungo andare non solo non vi garantirà un buon bucato, ma c’è il rischio che possa formarsi la muffa e la propagazione di cattivi odori.

3- Scarsa pulizia della cucina: quante volte avete preparato qualche ricetta che prevedeva, come metodo di cottura la frittura e si sente in casa la puzza di fritto? Infatti la frittura è un metodo di cottura bandita in molte case, in quanto rilascia odori poco gradevoli e difficili da eliminare. Il consiglio è di pulire non solo bene e in profondità la cucina, ma fate arieggiare l’ambiente. Può accadere che la puzza si impregna sulle tende, invade il salone, il più delle volte arriva fin nelle camere da letto e, purtroppo, mandarla via pare spesso e volentieri un’utopia. Ci sono alcuni piccoli rimedi che potete adottare per eliminare il cattivo odore di frittura in casa, basta cliccare qui.

Un piccolo consiglio, quando avete intenzione di friggere, potete immergere in padella una fetta di mela abbastanza spessa o una buccia di limone. Oppure provate a far bollire una pentola con aceto, che si sa che elimina i cattivi odori.

4-Non arieggiare casa: un abitudine di pochi, ma non sapete quanti benefici apporta alla nostra salute. Non solo si respira aria sana e pulita, ma basti pensare che dopo aver trascorso la notte con balconi e finestre chiuse, si avverte aria viziata, il riciclo sarebbe davvero importante. Ecco cosa dovete fare sia al mattino che durante il giorno, lasciate aperte le finestre o balconi, così circolerà l’aria, in questo modo in casa non ci sarà l’odore di chiuso. Il ricambio d’aria è fondamentale in particolar modo in inverno, perchè causa freddo non si tende a farlo. Inoltre quando in inverno si accendono i climatizzatori o termosifoni, l’aria deve necessariamente cambiare per evitare che si carichi di germi.