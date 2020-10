Angela da Mondello dalla d’Urso: perché ha avuto problemi con la giustizia

Angela da Mondello da Barbara d’Urso ha spiegato perché ha avuto problemi con la giustizia e non poteva lasciare la Sicilia.

Angela da Mondello è tornata negli studi di Barbara d’Urso per affrontare le 5 terribili sfere. Dopo un acceso confronto con Karina Cascella, che l’ha accusata di aver cavalcato l’onda del successo e di essere una persona ignorante, l’idolo del web ha raccontato al pubblico di canale 5 come mai durante la scorsa intervista non è potuta essere in studio.

Angela Chianello ha confermato di avere problemi con la giustizia, ma non è assolutamente una criminale o una spacciatrice come si è potuto leggere sul web. La donna, purtroppo, ha perso suo figlio quando era poco più di un bambino e sentendosi in colpa per poter contribuire a livello economico al suo funerale ha scelto di rubare.

Angela da Mondello da Barbara d’Urso ha spiegato perché ha problemi con la giustizia. Problemi che ora ha superato, visto che ha debuttato negli studi di Cologno dopo aver pagato il suo debito con la giustizia.

Live Non è la d’Urso: il dramma di Angela da Mondello

A Live Non è la d’Urso, Angela da Mondello ha raccontato del suo dramma, nell’aver visto suo figlio volare in alto nel cielo quando era poco più di un bambino.

“Ho sofferto troppo nella mia vita, ora voglio concentrarmi soltanto su mia figlia” ha spiegato l’idolo del web, che ha affrontato le 5 sfere subito dopo Gabriel Garko, che ha fatto un importante annuncio in tv. “Lei ha 13 anni e se mi viene offerto qualcosa grazie al video che mi ha fatto diventare virale io accetto“ ha aggiunto. “Ma non lo faccio per me, lo faccio soltanto per garantirle un futuro dignitoso“ ha spiegato Angela, che per la prima volta ha raccontato la sua difficile storia al pubblico di canale 5.

Angela Chianello da Barbara d’Urso si è raccontata come non mai, mostrando un lato inedito del suo carattere, mettendo da parte, soltanto per un po’, la sua spiccata simpatia per raccontare il dramma che l’ha profondamente segnata durante il corso della sua vita.