Angela da Mondello da Barbara d’Urso: “Ho problemi con la giustizia”

Angela da Mondello è stata ospite da Barbara d’Urso da casa sua. La star del web non è potuta andare in studio perché non può abbandonare la Sicilia.

Angela da Mondello, la star del web nota al pubblico del piccolo schermo e non per la sua intervista in cui dice fiera che Non c’è ne coviddi, è tornata ad essere ospite di Barbara d’Urso a Live.

Angela Chianello, questo è il suo vero nome, purtroppo non ha potuto recarsi negli studi di Cologno per salutare da vicino la bella conduttrice partenopea, che poco prima ha ricevuto delle avances da Fabrizio Corona in diretta, ma è stata costretta a dover fare un collegamento da casa sua a Palermo.

Barbara, durante il corso dell’intervista, ha chiesto alla signora di Mondello di spiegare al pubblico del piccolo schermo come mai non ha potuto recarsi in studio. Angela, un po’ titubante, o forse timorosa dall’occhio indiscreto delle telecamere, ha rivelato di avere alcuni problemi con la giustizia e che almeno per il momento non può lasciare la Sicilia.

“Barbara, purtroppo ho dei problemi con la giutizia” ha spiegato Angela. “Lei ha una storia molto particolare e dolorosa alle spalle” è intervenuta la conduttrice. “Riguarda anche suo figlio, ma poi ne parleremo quando potrai venire qui da me” ha concluso Barbara d’Urso.

Angela di Mondello ha problemi con la giustizia, ma non appena potrà raggiungere la conduttrice in studio per spiegare al suo pubblico la dolorosa storia della sua vita. Storia che gli utenti della rete non immaginano lontanamente.

Live Non è la d’Urso, Angela da Mondello: “Mi hanno condannata”

A Live Non è la d’Urso, la signora di Mondello ci ha anche tenuto a chiarire, facendo riferimento al video che l’ha resa famosa in tutta Italia, che lei non aveva alcuna intenzione di dire che il covid non esiste, ma semplicemente che in quel periodo in Sicilia non c’erano numerosi casi e quelli presenti non erano gravi come in tutto il resto d’Italia.

“Mi hanno condannata Barbara” ha spiegato Angela Chianello a Live Non è la d’Urso, che nel giro di poche ore ha fatto il botto sul web. “Io non intendevo dire che il virus non esiste, ma che in Sicilia non c’erano tanti casi gravi” ha spiegato. “Volevo invitare tutti a godersi l’estate dopo che siamo stati chiusi in casa” ha concluso. “La libertà è la cosa più bella che possa esserci” ha concluso Angela da Mondello da Barbara d’Urso.

Angela Chianello da Barbara d’Urso, oltre a ripercorrere insieme alla bella conduttrice partenopea i meme e i video più divertenti creati sul web in suo onore, ha anche mostrato un lato inedito di sé. Quello più dolce e fragile che aveva scelto di non mostrare prima d’ora e, non appena potrà spostarsi dalla Sicilia, racconterà al pubblico da casa la dolorosa storia della sua vita.