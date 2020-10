Gabriel Garko a Live Non è la d’Urso annuncia: “Non verrò più in tv”

Gabriel Garko a Live Non è la d’Urso ha annunciato che non apparirà più in tv dopo aver fatto coming out al GF Vip.

Gabriel Garko è tornato negli studi di Live Non è la d’Urso per sottoporsi alle 5 temibili 5. Durante il corso dell’uno contro tutti, Patrizia Groppelli, una delle fedeli opinioniste di Barbara d’Urso, ha accusato il bell’attore di aver strumentalizzato il suo coming out, in quanto quella di questa sera sarebbe la terza puntata dello “show”, visto che la prima si è tenuta al Grande Fratello Vip e la seconda a Verissimo.

Gabriel non ha ceduto alla provocazione e ha spiegato che per lui il coming out non è stato fatto nella casa più spiata d’Italia, ma da Silvia Toffanin, e che questa sarà la sua ultima apparizione in tv in quanto tornerà ad essere la persona riservata che è sempre stata.

“Non è la terza puntata. Io non verrò più in televisione. Riservato ero e riservato sono sulla mia vita privata” ha precisato l’attore, che oggi è stato difeso da Marco Carta a Domenica Live. “Devo difenderlo, scusate” è subito intervenuta la padrona di casa. “Gabriel qui non è venuto per fare la terza puntata dello show“ ha prontamente chiarito Barbara d’Urso. “Io sapevo di lui da sempre e dell’Ares da un anno“ ha aggiunto. “E’ venuto qui per trovare un’amica, non per altro” ha concluso.

Gabriel Garko, durante il corso della sua ospitata da Barbara d’Urso, ci ha tenuto a chiarire che lui non è andato al Grande Fratello Vip per fare coming out, ma per aiutare una sua amica: Adua Del Vesco, visto che era in difficoltà a causa della nascita dell’Ares Gate da parte di alcune sue dichiarazioni e di Massimiliano Morra.

“Non ero andato lì per fare coming out” ha spiegato l’attore, dopo che Lele Mora facesse una pesante rivelazione su Massimiliano Morra. “Ci ha giocato poi Alfonso con la storia del segreto di Pulcinella, ma io ero andato lì per aiutare Adua non per altro” ha concluso Gabriel Garko sul suo coming out al Grande Fratello Vip, chiarendo che è stato solo un gesto per salvaguardare la reputazione della sua amica.

Garko da Barbara d’Urso, che è stato punzecchiato da Luigi Favoloso, ha rivelato che spera che il suo coming out possa aver rotto o sconvolto un sistema in cui gli artisti sono costretti a fingersi eterosessuali per paura di non poter più lavorare sul piccolo o grande schermo degli italiani, ma purtroppo la strada da fare è ancora molto lunga.