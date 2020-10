Domenica Live, Marco Carta sul coming out di Gabriel Garko: “E’ difficile”

Marco Carta, ospite a Domenica Live da Barbara d’Urso, si è sbilanciato in merito al coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip.

Marco Carta è stato uno degli ospiti della puntata di oggi di Barbara d’Urso a Domenica Live, dopo che aveva visto saltare la sua ospitata in prima serata a Live dopo che la sua temperatura corporea risultava più alta del previsto andando contro i severi controlli per impedire la diffusione del virus.

Fortunatamente, dopo l’allarme della conduttrice in diretta, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi ora sta bene e può riprendere tranquillamente la sua vita, anche quella professionale.

In studio, tra una confessione e l’altra, il cantante ha commentato il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, ammettendo che sarà stato sicuramente difficile per lui svelare il suo segreto di Pulcinella visto che era particolarmente apprezzato dal popolo femminile che avrebbe voluto sposarlo.

“Sarà stato sicuramente difficile per lui, apprezzo tantissimo il suo coraggio e la sua forza” ha rivelato Marco Carta sul coming out di Gabriel Garko. “Lui era seguito da un pubblico principalmente femminile, ma è riuscito a raccontarsi per quello che è” ha aggiunto. “E’da ammirare” ha concluso per poi sbilanciarsi sulla sua assoluzione in merito al caso alla Rinascente che lo ha visto protagonista negli scorsi mesi.

Marco Carta a Domenica Live: la rinascita dopo il processo

L’ospite di Domenica Live, come anticipato, si è anche voluto concentrare sulla sua intervista sull’assoluzione ricevuta dai giudici per il caso alla Rinascente di Milano.

L’accusa incolpava Marco Carta di aver rubato alcune t-shirt particolarmente costose, ma il processo finale lo ha assolto da ogni minimo sospetto e lui ha iniziato di nuovo a vivere.

“Finalmente posso tornare a vivere” ha esordito l’ospite di Barbara d’Urso. “Non è stato un anno per me molto facile, nelle dovute sedi giudiziarie alcune persone si prenderanno le loro responsabilità” ha spiegato il cantante. “Mente e corpo sono collegati e io non stavo già bene perché venivano da un’operazione, dico soltanto questo” ha concluso il cantante amareggiato. “Ho dovuto fermare la mia carriera che stava andando molto bene, ma fortunatamente posso riprendere da dove avevo lasciato e continuare” ha aggiunto, sperando di non aver perso l’affetto del pubblico.

Marco Carta a Domenica Live è tornato finalmente a sorridere. Il suo incubo, legato allo scandalo della Rinascente, si è concluso e può tornare ad occupare quello spazio nel mondo della musica che gli apparteneva ad appartiene ancora.