Patrizia De Blanck e Tina Cipollari lite: c’entra Antonella Clerici

Tina Cipollari, recentemente intervistata da FQ Magazine, ha rivelato il motivo per cui lei e Patrizia De Blanck hanno discusso.

Patrizia De Blanck, durante il corso della sua permanenza nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto di non provare una particolare simpatia per Tina Cipollari.

La Contessa, che spesso è stata anche provocata da Alfonso Signorini in diretta, non si è mai voluta sbilanciare in merito ai motivi che l’hanno portata a non avere tra le sue simpatie l’opinionista di Uomini e Donne, ma a levare questa curiosità al pubblico ci ha pensato la sua rivale che intervistata da FQ Magazine ha raccontato ogni cosa.

Le due hanno discusso a causa delle dinamiche nate all’interno del reality show di Antonella Clerici, Il Ristorante, programma che è durato soltanto un’edizione ed andato in onda su Rai 1 dove ha visto i personaggi più amati del piccolo schermo gestire un locale dedito alla ristorazione, dove si sono scontrate a suon di manicaretti e di televoti.

Perché Tina Cipollari e Patrizia De Blanck hanno litigato non è più un mistero, ma vediamo cosa ha raccontato di preciso l’opinionista, oltre a confessare il più grande dolore della sua vita, al magazine.

GF Vip: Tina Cipollari svela perché ha litigato con Patrizia De Blanck

Tina Cipollari ha raccontato che non ha mai apprezzato la prepotenza di Patrizia De Blanck e, mentre quest’ultima era convinta di avere il favore del pubblico, quando è stata eliminata dal programma di Antonella Clerici, lei l’ha deliziata con un ironico balletto. Balletto che non è stato di certo apprezzato.

“La sua antipatia nei miei confronti è nata quando abbiamo partecipato al Ristorante su Rai 1, il reality show di Antonella Clerici” ha esordito l’opinionista. “Lei era molto prepotente e ci siamo scontrate durante la fase delle nomination e il pubblico la bocciò con una percentuale assurda, nonostante lei fosse convinta che avrebbe vinto ad occhi chiusi” ha spiegato. “Io la presi in giro, facendo un balletto a sfottò e lei ci rimase malissimo“ ha concluso l’opinionista. “Da quel momento non ci siamo mai più viste o sentite” ha concluso Tina Cipollari su Patrizia De Blanck, che ha litigato anche con la Marchesa D’Aragona durante la diretta di venerdì scorso al Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, dopo questa recente confessione, ne approfitterà per portare pace tra le due? Riusciremo mai a vedere il confronto tra Tina Cipollari e Patrizia De Blanck al GF Vip? Noi speriamo vivamente di sì.