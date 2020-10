GF Vip: la Marchesa d’Aragona contro Patrizia De Blanck – VIDEO

La Marchesa D’Aragona è entrata al GF Vip per un nuovo e acceso confronto con Patrizia De Blanck sulla sua nobiltà.

Al GF Vip durante la diretta di questa sera è avvenuto uno dei confronti più accesi di sempre. No, non stiamo parlando di quella tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi, ce ne sono stati troppi, ma quello che vede scontrarsi a suon di titoli nobiliari Patrizia De Blanck e la Marchesa D’Aragona.

Daniela Del Secco, questo è il nome della Marchesa, è entrata nella casa più spiata d’Italia per informare la sua nemica amatissima delle polemiche nate al di fuori del programma e, non ci riferiamo alla nuova canzone della De Blanck, che la vedrebbero aver mentito sui suoi titoli nobili.

La Del Secco le ha rivelato che nei salotti televisivi di Barbara d’Urso in molti hanno messo in discussione la sua nobiltà e che cercando negli opportuni registri il suo cognome e quello della sua famiglia non apparirebbe. Patrizia ha ovviamente smentito il tutto, accusando Daniela di voler sfruttare la sua famiglia.

Lo scontro tra la Marchesa d’Aragona e Patrizia De Blanck al GF Vip è stato uno dei momenti più attesi e non ha deluso le aspettative dei telespettatori, che hanno sentito la concorrente di Alfonso Signorini mandare a quel paese la sua acerrima nemica.

Patrizia De Blanck replica alla Marchesa al GF Vip: “Non tocchi la mia famiglia”

Patrizia De Blanck ha avvisato che non vuole assolutamente scendere in polemiche sterili come quella di mettere in dubbio il suo titolo nobiliare, ma non solo. La concorrente del Grande Fratello Vip non ha voluto nemmeno replicare a chi l’accusa di lavarsi molto poco e per questo motivo nella casa più spiata d’Italia avrebbero piazzato una grossa lavatrice, per permetterle di avere una maggiore cura della sua igiene personale.

“Ma per favore, chi l’avrebbe detta questa cosa? Il figlio di Marina Ripa Di Meana? E che viveva con me?” ha chiesto in maniera retorica la Contessa. “In quanto a te non ti permetto di toccare la mia famiglia. Se volete controllare i registri, dovete vedere quelli di Cuba“ ha consigliato alla Marchesa d’Aragona, che ha annunciato in diretta di aver subito un grave lutto.

“Non ho messo io in mezzo l’argomento, è uscito fuori. Non sai la polemica che è nata fuori” ha replicato Daniela Del Secco, ma Alfonso Signorini è prontamente intervenuto tranquillizzando la sua concorrente che al di fuori del programma non c’è assolutamente questo inferno che lei le aveva descritto.

Anche perché la Marchesa D’Aragona a Patrizia De Blanck al GF Vip non ha di certo aggiunto che sua figlia Giada è intervenuta raccontando tutta la verità. Un tassello piccolo, ma molto importante visto che da quel momento nessuno ha più tirato in ballo l’argomento.