Lutto al Grande Fratello Vip in diretta: “É volato in cielo”

Lutto al Grande Fratello Vip 2020. L’annuncio in diretta della Marchesa D’Aragona: “E’ morto, è volato in cielo”.

La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, prima di varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto-scontro con Patrizia De Blanck, annuncia il grave lutto che l’ha colpita. “Il Duca George è morto. E’ volato in cielo”, ha annunciato la Marchesa ad Alfonso Signorini e al pubblico del reality show. Una dichiarazione che ha stupito i telespettatori, in particolare quelli che non seguono la Marchesa sui social.

Grande Fratello Vip 2020, il lutto della Marchesa D’Aragona: “Sono sola, il Duca George è morto”

Dopo aver atteso a lungo di poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip durante la quale c’è stato un confronto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, per confrontarsi con Patrizia De Blanck che ha parlato di lei durante queste settimane, la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, elegantissima e senza il suo adorato cagnolino, ha lasciato il pubblico del reality show senza parole annunciando di aver detto addio al suo adorato cagnolino, il Duca George. “Il 30 agosto è volato in cielo Duca George. Entro da sola, ma lui dal ponte dell’arcobaleno continuerà a non perdermi di vista”, ha detto la marchesa che è stata concorrente, a sua volta, del GF nell’edizione vinta da Walter Nuda.

“Il 30 di Agosto sei volato in cielo, nella Pace del Signore, tra angeli e cherubini. Lassù, dal ponte dell’Arcobaleno continui a non perdermi di vista. Ti sento accanto in ogni mio respiro.. perché il vero amore è oltre la vita..tutti continuano ad amarti e parliamo di Te al presente perché sei tra noi sempre. Nessuno mai mi amerà più di te! Questa è una certezza Duca George. Amore di Mami. Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre”, ha scritto su Instagram la Marchesa pubblicando una foto in cui è in compagnia proprio del suo Duca George.

