I casi di Coronavirus in Italia continuano a crescere: In Lazio il maggior numero di ricoverati con sintomi, seguito da Campania e Lombardia.

a conferma dell’andamento e del progressivo numeri di casi positivi nella regione, il Lazio si conferma al primo posto per il numero di ricoverati con sintomi, sono 884 le persone ricoverate a conferma di ciò la crisi in Lazio è in atto: gli ospedali sono saturi e i pazienti nelle ambulanze e negli hotel e la stessa sindaca della Capitale d’Italia, Virginia Raggi si trova in autoisolamento.

Il primato di attualmente positivi spetta comunque alla regione Lombardia con 12.022 positivi, seguiti da Campania con 10.191 persone positive. Sicuramente un grande aumento.

In crescita anche i casi di positivi rispetto al giorno precedente anche in Veneto, sono 561 persone superando la toscana che riporta circa 548 persone positive in più rispetto alla giornata di ieri.

La Campania riconferma il primato come maggior numero di persone ricoverate in terapia intensiva, sono 63 rispetto ai 57 del Lazio e le 44 di Lombardia. Si registrano ancora 0 casi nelle regioni di Basilicata e Molise e nella Provincia Autonoma di Trento.

Se non consideriamo la Lombardia i cui numeri sono di gran lunga superiori rispetto a quelli delle altre regioni, con 111.992 casi in totale. Dobbiamo sicuramente segnalare che nonostante il Piemonte non abbia registrato i più alti numeri di ricoverati con sintomi, di ricoverati in terapia intensiva e di persone all’isolamento domiciliare.

Certo è che i casi totali nella regione Piemonte sono superiori rispetto a tutte le altre, 28.094 casi totali in Piemonte.