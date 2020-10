Guerra tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip 2020: lo scontro scoppia per una patatina, video.

Guerra tra titani nella casa del Grande Fratello Vip 2020. A scontrarsi sono state Stefania Orlando a Patrizia De Blanck. Tutto è accaduto poco prima dell’aperitivo organizzato da Gf. Il compito di preparare tutto è stato affidato a Stefania Orlando, Matilde Brandi e Pierpaolo Pretelli. La Orlando, in particolare, ha esortato i suoi compagni a cambiarsi e ad indossare degli outfit adatti all’occasione ricordando, poi, a tutti di non toccare nè il cibo nè le bavende prima dell’inizio dell’aperitivio. Una raccomandazione che Patrizia De Blanck non ha rispettato e, per una patatina, tra le due donne c’è stato un acceso confronto.

Stefania Orlando contro Patrizia De Blanck per una patatina, la contessa sbotta: “Non sono abituata ad avere chi mi dice cosa fare e cosa mangiare”

Stefania Orlando, vedendo Patrizia De Blanck mangiare le patatine, l’ha prontamente ripresa. “Contessa l’ho vista che sta già mangiando le cose. Non si può fare!”, ha detto la Orlando. “E ma che p***e! Perché non ti fai gli affari tuoi!”, ha replicato la contessa. “E amore sono affari miei. Me l’hanno detto lì”, ha risposto ancora Stefania che è stata anche protagonista di un acceso confronto con Antonella Elia. “Che palle, ma io devo avere l’incubo dietro le mie spalle. Com’è possibile?”– ha proseguito la De Blanck.

A cercare di portare la calma e la pace tra le due è stata Matilde Brandi che, dopo essersi scagliata contro Tommaso Zorzi, ha ritrovato la propria serenità. “Patrizia l’ha detto anche a Myriam e l’abbiamo detto a tutti”, ha fatto notare la Brandi alla contessa.

La De Blanck, però, non ha sentito ragioni. “Ho mangiato una patatina. Non sono abituata ad avere alle calcagne qualcuno che mi dice cosa fare e cosa mangiare. Allontanati da me grillo parlante”, sbotta la contessa.

“Ma quando mai sto alle tue calcagne! Ma chi ti ha detto niente? Sei tu che mi hai aggredito. Sono sempre gentile con te, ma quale grillo parlante”, replica la Orlando.

NUOVI SCONTRI IN CASA!!🔥🔥

Arriva un’altro diverbio in casa stavolta tra la #Contessa e #MatildeBrandi #GFVIP

Ecco il video👇👇 pic.twitter.com/KoIssIZLGq — CinguettaTV (@CinguettaTV) October 8, 2020

Le due donne riusciranno a fare pace prima della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip in onda venerdì 9 ottobre?