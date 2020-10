Antonella Elia provoca Stefania Orlando e tira in ballo Barbara d’Urso

By

Antonella Elia ha provocato Stefania Orlando al Grande Fratello Vip per poi tirare in ballo un retroscena con Barbara d’Urso.

Antonella Elia non le manda di certo a dire e il pubblico del piccolo schermo la ama proprio per questo motivo. Tant’è che durante il corso della diretta di questa sera, Alfonso Signorini le ha chiesto di riprendere un argomento che era stato affrontato durante l’ingresso di Stefania Orlando. Quale?

Quando la conduttrice ha varcato la soglia rossa nella casa più spiata d’Italia, Antonella le ha chiesto per quale motivo l’avesse invitata al suo matrimonio se poi va in giro a parlare male di lei. La concorrente del Grande Fratello Vip ha negato il tutto, ma Antonella ha rivelato che il tutto sarebbe avvenuto in una nota trasmissione Mediaset e stasera ha annunciato il nome del programma.

“Tu hai detto che non hai mai parlato male di me, invece lo hai fatto” ha premesso Antonella Elia contro Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. “Lo hai fatto a Live Non è la d’Urso con qualcuno che fa parte del programma, ma ovviamente non posso dirti il nome ma lo hai fatto” ha spiazzato l’opinionista.

“Antonella ti sto dicendo che non ho mai parlato male di te” ha prontamente replicato la Orlando, mentre Alfonso Signorini provava a farle fare pace e verso la fine del loro ennesimo chiarimento sembrerebbe esserci riuscito.

Stefania Orlando e Antonella Elia fanno pace al Grande Fratello Vip

Antonella Elia sembrerebbe aver chiarito con Stefania Orlando al GF Vip, in quanto lei ha assolutamente smentito di aver parlato male di lei nei salotti di Barbara d’Urso. Anche se per amore della verità, lei ha preso parte a Live quando in onda c’era l’edizione con la showgirl.

Stefania prese parte al programma per raccontare di quando Licia Nunez le fece delle avances e probabilmente il gossip che la vedrebbe aver parlato male di Antonella, che è stata elogiata da Manila Nazzaro, sia nato proprio in quel momento, dietro le quinte del programma.

Che sia stata proprio Licia, che non ha di certo buoni rapporti con la Elia, a parlare male di lei con la Orlando se questo gossip dovesse rivelarsi essere vero?

Antonella Elia e Stefania Orlando sembrerebbero aver fatto pace al Grande Fratello Vip. Anche se la showgirl non sembrava molto convinto delle parole della concorrente, ma molto probabilmente l’argomento verrà nuovamente ripreso quando il suo percorso nella casa più spiata d’Italia sarà giunto al termine. Le due si troveranno di nuovo faccia a faccia e chissà, perché no, proprio negli studi di Barbara d’Urso da dove tutto sarebbe nato. Stefania ha parlato o non ha parlato male di Antonella?