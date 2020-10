Cosa cucinare con pochi ingredienti e molta fantasia? Un esempio concreto è la pasta al ragù di tonno fresco e peperone, facile e deliziosa

Tonno e peperone, uno degli abbinamenti più classici per un panino goloso, anche gourmet. Ma avete mai pensato di usarli insieme per condire la pasta? Nascono così le penne al ragù di tonno fresco e peperone, ricetta per un primo piatto velocissimo e completo.

Questa volta parliamo di tonno fresco, che è certamente parente stretto di quello in scatola, ma in bocca lascia un altro sapore. Quindi cercate un trancio pescato nei nostro mari, saporito e sicuro. Quando è stagione abbinatelo ai peperoni, ma è perfetto anche con le melanzane, con loe zucchine e, perché no, con i broccoli. Una ricetta che porta via solo mezz’ora di tempo e che vi aiuterà a far mangiare il pesce anche ai bambini.

Ingredienti:

360 g mezze penne

450 g pomodori pelati

400 g tonno fresco

130 g falda di peperone

2 spicchi di aglio

basilico

olio d’oliva

prezzemolo

sale

pepe o peperoncino

Penne al ragù di tonno fresco e peperone, quale pasta scegliere

Il formato di pasta ideale per questa ricetta è corto. Quindi penne al ragù di tonno fresco e peperone, ma anche fusilli, paccheri, tortiglioni, trofei, tutto quello che raccoglie bene il condimento.

Preparazione:

Mentre mettete a bollire l’acqua per la pasta, pensate anche al condimento. In una padella ampia versate due cucchiai di olio e lasciatelo scaldare. Intanto pulite il peperone, apritelo e togliete semini e filamenti. Poi tagliatelo a falde, di grandezza media.

Quando l’olio comincia a scaldarsi, mettete i due spicchi di aglio facendoli dorare. A quel punto versate anche le falde di peperoni e la polpa del tonno tritata grossolanamente a coltello, come per fare una tartare.

Appena cominciano a colorarsi unite anche i pomodori pelati, regolando di sale e pepe (oppure peperoncino). Lasciate cuocere questo ragù, coperto, per almeno 20-25 minuti a fiamma moderata in modo che si insaporisca e intanto cuocete la pasta.

Quando le penne sono cotte, scolatele e versatele direttamente nella padella con il ragù di tonno e peperone per farle insaporire. Infine tritate un mazzetto di prezzemolo e spolveratelo sulla pasta subito prima di servila. Impiattate quando è ancora calda e gustate questa vera bontà.