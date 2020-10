Gabriel Garko paparazzato con il nuovo fidanzato: chi è – FOTO

By

Gabriel Garko è stato paparazzato dal settimanale Chi con quello che sembrerebbe essere il suo nuovo compagno. Ecco chi è.

Gabriel Garko è tornato ad essere l’indiscusso protagonista del mondo della cronaca rosa dopo aver fatto coming out al Grande Fratello Vip.

Il bell’attore è finalmente venuto allo scoperto e non ha più paura di mostrarsi per quello che è realmente con il suo fedele pubblico, anche se ci ha tenuto a specificare che nonostante ora si sia mostrato senza filtri non esporrà completamente la sua vita, com’è giusto che sia, ma continuerà a mantenere un certo grado di riservatezza. Riservatezza che l’ha sempre contraddistinto durante il corso della sua carriera.

Nonostante ciò, però, Gabriel, che a Verissimo ha parlato della fine della sua relazione con Gabriele Rossi, non è potuto scappare dall’occhio indiscreto dei paparazzi che lo hanno immortalato con quello che sembrerebbe essere il suo nuovo compagno.

Gabriel Garko è stato paparazzato con il suo nuovo compagno. Il suo nome è Gaetano e sembra aver fatto breccia nel cuore dell’attore.

Gaetano: chi è il nuovo fidanzato di Gabriel Garko

Gabriel Garko è stato paparazzato insieme a Gaetano, che viene definito dal settimanale diretto da Alfonso Signorini come il suo nuovo amico speciale, in compagnia delle sue due inseparabili amiche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

Sì, perché nonostante la relazione con l’attrice fosse finta, loro saranno sempre legati da un profondo affetto. Tant’è che lei ci avrebbe perfino fatto un figlio, ma torniamo a quello che sembrerebbe essere il nuovo compagno di Garko, ecco cosa si può leggere sul settimanale:

“Gabriel si mostra per la prima volta accanto al suo nuovo e giovane amico speciale: Gaetano” si legge su Chi. “Ha 23 anni, è napoletano e lavora negli uffici dell’aeroporto di Malpensa” prosegue la didascalia a lui dedicata. “Vive in Brianza”.

Gaetano, il nuovo fidanzato di Gabriel Garko, sembrerebbe averlo accompagnato anche durante la registrazione dell’intervista realizzata con Silvia Toffanin a Verissimo.

Gabriel Garko e Gaetano, almeno per il momento, non hanno ancora confermato tale legame, ma il pubblico sembra fare il tifo per la loro unione.