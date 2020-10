Federica Pellegrini fidanzata: le foto confermano tutto, c’è un nuovo amore

Federica Pellegrini nuovamente fidanzata. Smentita l’ipotesi di una gravidanza, la nuotatrice sarebbe stata paparazzata in compagnia dell’allenatore Matteo Giunta. Le foto di “Chi” confermerebbero la relazione.

Federica Pellegrini nuovamente fidanzata, il sospetto c’è da qualche tempo. Ipotesi che sembrerebbe trovare conferma recentemente grazie anche alle foto riportate dal settimanale “Chi” che vedono la celebre nuotatrice insieme a Matteo Giunta, suo allenatore e cugino dell’ex compagno Filippo Magnini. Ormai diventato padre dalla relazione con la showgirl Giorgia Palmas.

Tornando alla Pellegrini, la nuotatrice ha sempre mantenuto molto riserbo sulla propria vita privata, nonostante i suoi flirt e le sue relazioni siano sempre finiti in copertina. Stavolta non c’è stata nessuna rivelazione, ma la nuova coppia sembrerebbe esser stata paparazzata nel corso di una cena romantica. I due appaiono sereni, sguardi complici e sorrisi appena accennati.

Federica Pellegrini fidanzata con il suo allenatore: cosa sappiamo

Tanto basta per parlare di relazione in atto? Forse. Se aggiungiamo, poi, il particolare non da poco della gravidanza sospetta, smentita successivamente nel corso di un’intervista a “Le Iene”, possiamo iniziare a parlare di fermento sentimentale per la nuotatrice che – concepimento a parte – parrebbe piuttosto coinvolta. Molto attiva anche sui social network, nei giorni scorsi aveva fatto sfoggio della propria femminilità che va a braccetto con il talento in vasca. Segno di una serenità ritrovata, magari anche grazie all’amore.

Nel frattempo continuano gli allenamenti – a quelli ci pensa Giunta per davvero, non ci sono dubbi – per arrivare pronta a Tokyo 2021: “Voglio farmi valere”, ha detto la Divina. Questo è poco, ma sicuro. Intanto qualche occasione per sorridere ancora la fornisce anche fuori dall’acqua: Cupido, stavolta, potrebbe aver scoccato la freccia giusta. Quella in grado di aprirgli il cuore a nuove ed esaltanti emozioni, perché non si vive sempre e solo di sport.