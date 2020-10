Pensiero positivo: 5 astuzie per tirare su il tuo morale

Ecco 5 consigli da mettere in pratica per risollevare il morale e rigenerarsi rapidamente non appena senti giungere la tristezza.

Ci sono pdei periodi in cui ci sentiamo più stanchi e demotivati. I motivi possono essere molteplici: il cambio stagionale, un avvenimento triste, un lutto, problemi finanziari.. La vita è fatta di alti e bassi e sappiamo bene quanto sia imprevedibile. Non possiamo evitare i momenti di bassa ma possiamo fare in modo di rimontare rapidamente sul cavallo alato del buonumore.

Non possiamo permetterci di buttarci giù, e non possiamo permetterci di stare sul fondo troppo a lungo, dobbiamo tenere il nostro morale alto ad ogni costo perchè da questo dipende la qualità della nostra vita. Essere di buon umore ci rende più motivati e migliora le nostre prestazioni. E’ un circolo vizioso e dobbiamo restarci dentro ad ogni costo.

Essere tristi ci fa sentire anche stanchi. Pigrizia, voglia di non fare niente, sonnolenza sono gli effetti maggiori di un momento di tristezza. Pensa invece a come cambia la tua vita quando ti senti felice, a come ti senti quando ti prendi una cotta per qualcuno, al tuo modo di affrontare la dieta, il lavoro, l’allenamento in palestra a seconda del tuo stato d’animo. Quando sei di buon umore, non è tutto più facile? più bello?

Esatto, questo è il motivo per cui non devi abbatterti mai. Se vuoi il meglio per te, devi stare bene. Questo significa che devi nutrire il tuo benessere psicofisico. Ecco cosa devi fare.

5 modi per tirare su il morale e migliorere il proprio benessere psicofisico

Esiste un modo per sentirsi bene rapidamente ed allontanare paure e tristezze. Questi 5 consigli ti aiuteranno a superare la salita senza dover ricorrere all’uso delle pillole.

1) Mangia quello che ti piace

Smettila di condurre una vita di privazioni. Ogni tanto coccolati e premiati. Ovvio che per la tua salute ti consigliamo di mangiare bene, di preferire frutta e verdura ed evitare cibi grassi e trasformati. Ma ogni tanto spezza cucinando il tuo piatto preferito. E ricorda sempre di dare importanza al modo in cui presenti il tuo piatto. Decoralo, aggiungi colori, questo aggiunge piacere al mangiare anche se stiamo gustando un piatto leggero.

2) Ridi più spesso

Quando ti senti giù devi sforzarti di ridere. Esci con la tua amica burlona oppure guarda video divertenti o qualche spezzone del tuo comico preferito o ancora i film che ti hanno fanno sganasciare di più dalle risate. Quando il morale vacilla, lo puoi “curare” con le risate!

Assicurati di inserire su base quotidiana qualcosa che ti apporta gioia e il buon umore, ne abbiamo un estremo bisogno. Per esempio la mattina quando sali in macchina per andare al lavoro ascolta una stazione radiofonica che fa scherzi o racconta aneddoti umoristici.

3) Ricordati che tu vali



Devi nutrire il tuo ego e devi essere consapevole del tuo valore, sempre. Conosci i tuoi punti di forza e sfruttali. Questo ti aiuterà ad avere maggior controllo sulla tua vita. Migliorati e correggiti ogni giorno, più cose sai meglio ti sentirai tu e il tuo umore.

4) Cammina, non correre

Passo passo, piano piano, vai senza fermarti. Questo vale sempre anche in palestra. Se ti metti a pensare allo sforzo che ti aspetta ti passa la voglia di andare in palestra. Non pensarci. Vai e fallo. Se ti senti giù di morale significa che stai rallentando. Usa il tuo tempo per riprendere il ritmo. Se ti senti pigro e demotivato la prima cosa che devi fare è abbandonare il divano. Mettiti in moto, esci il più spesso possibile e goditi l’aria aperta! Queste piccole dosi di vitamine solleveranno il tuo umore.

5) Usa il tuo naso



Ci sono odori e profumi che fanno bene al nostro umore e aumentano la nostra energia. Altri odori hanno un effetto Maddelein e ci confortano. E poi ricorda che hai tanto bisogno di riossigenare il tuo cervello. Arieggia la casa ogni mattina e ogni sera per buttare fuori di casa germi e batteri. Usa il potere dei profumi che apportano energia come lavanda, arancia tea tree oil e limone per ritrovare il buonumore.