Tommaso Zorzi è a rischio squalifica. L’influencer ha fatto un vero e proprio gesto choc a poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip.

Che tra Tommaso Zorzi e gli autori del Grande Fratello Vip non scorra buon sangue, non è di certo un mistero, lo sanno tutti ormai. L’influencer, durante il corso della sua permanenza nella casa, ha più volte rivelato di non apprezzare il lavoro che la produzione sta facendo sulla sua persona, in quanto manderebbero in onda soltanto una determinata immagine di lui: quella da stronz* e gossiparo.

Il rapporto tra le due parti sta diventando sempre più teso, tant’è che nelle scorse ore è stato anche censurato dalla produzione, ma ora la situazione sembra essere nettamente peggiorata, in quanto Tommaso potrebbe essere perfino squalificato. Il motivo?

Pochi minuti fa, Zorzi ha aperto la soglia rossa per uscire dalla casa più spiata d’Italia. La regia ha subito staccato l’inquadratura e probabilmente sta provando a farlo ragionare, ma come ha fatto notare Barbara d’Urso a Pomeriggio, la punizione per chi compie tale gesto è la squalifica. Tommaso Zorzi sarà squalificato dal Grande Fratello Vip?

GF Vip, Tommaso Zorzi a rischio squalifica: perché ha varcato la soglia rossa

In molti però si sono chiesti perché Tommaso Zorzi ha varcato la soglia rossa del GF Vip. Il motivo, purtroppo, non è tra i più facili o sereni. Il concorrente ha rivelato che la produzione non gli ha ancora mandato delle creme di cui ha bisogno ed è stufo di continuare a stare male.

L’influencer, che avrebbe incastrato Adua Del Vesco, non si è espresso su quale problema di salute, l’ennesimo, avrebbe avuto in queste ore, ma al popolo del web nulla sfugga e ha immediatamente capito quale sarebbe il problema: le emorroidi.

Durante la notte, infatti, il concorrente di Alfonso Signorini si è lamentato più volte di provare un profondo dolore al fondo schiena e visto che le creme utilizzate sembrerebbero proprio indicare che si tratta di quello. Tommaso Zorzi ha le emorroidi al GF Vip? Forse, proprio perché preso dal forte dolore, la produzione potrebbe scegliere di non squalificarlo. Anche perché, diciamocela tutta, senza di lui la casa più spiata d’Italia non sarebbe più la stessa, quindi non ci tocca che sperare che l’influencer riesca a risolvere il suo problema il prima possibile e che la produzione non scelga di mandarlo vita.

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip sta mettendo a dura prova la pazienza degli autori, in quanto più che discutere con i suoi compagni di viaggio non fa altro che litigare con lo staff di Alfonso Signorini che lavora al programma. Un inedito colpo di scena, che il pubblico non si aspettava assolutamente di vedere.