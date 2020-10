Stai cercando una soluzione economica ma di sicuro effetto per risparmiare sulle bomboniere del tuo matrimonio? La risposta è il fai da te.

Quando si pensa alle bomboniere fai da te si crede generalmente di esser più in ambito di battesimi o al massimo comunioni piuttosto che di matrimoni. Quest’ultimo evento è legato a un tale ideale di perfezione da rendere l’opzione fai da te temuta o, quantomeno, guardata con sospetto.

Se gestite in modo corretto invece, le bomboniere fai da te possono esser una scelta impeccabile anche per il proprio matrimonio, un’opzione raffinata, iper-persoanlizzata e, soprattutto, molto conveniente.

Impariamo allora insieme come mettere in atto il progetto fai da te per le bomboniere delle proprie nozze, su che cosa puntare e qualche suggerimenti ad hoc che sappia ispirarci.

Bomboniere matrimonio fai da te economiche

Iniziamo con il dire che la scelta della bomboniera è un qualcosa di molto personale, soprattutto quando si parla di una bomboniera fai da te.

Se solitamente infatti il gusto degli sposi deve esser sempre e comunque la bussola per la scelta dell’oggetto da donare agli ospiti, nel momento in cui si ricorre al fai da te c’è un ulteriore paletto da rispettare: le capacità degli sposi.

Già perché impossibile pensare a un lavoro all’uncinetto si sa nemmeno cucire un bottone così come sarebbe meglio evitare tortine e biscotti se si sa a malapena cucinare un uovo sodo.

La prima domanda da porsi allora è: che cosa sono in grado di fare? I gusti personali intrecciandosi con le personali abilità guideranno gli posi verso la bomboniera fai da te su misura per loro.

Le opzioni a disposizione del resto sono infinite, molte delle quali saranno bomboniere originali ma soprattutto utili: si va da saponette profumate fai da te a piccole piantine simbolo di una more destinato a crescere, passando poi per tute le soluzioni a sfondo “mangereccio” come sali aromatizzati, olio, marmellate, miele, miscele per caffè e tanto altro ancora.

A fare la differenza sarà poi il confezionamento e l’etichetta, che on line potrà esser realizzata e personalizzata con tutti i dettagli che gli sposi vorranno scegliere.

Qua sotto vi proponiamo alcuni esempi he speriamo possano fungere da ispirazione.

Bomboniere matrimonio fai da te uncinetto

A dare però veramente una svolta all’opportunità delle bomboniere matrimonio fai da te saranno le abilità manuali degli sposi che, se presenti, faranno la differenza.

Sapete lavorare la creta, il gesso, la pasta da zucchero? Ecco che infinite opportunità di creare piccoli oggetti si spalancano davanti ai vostri occhi.

Idem per chi sa lavorare all’uncinetto. Già perché piccoli lavori a maglia sono ancora oggi tra i più richiesti per le bomboniere. Certo il più delle volte si tratta di bomboniere per battesimi ma anche pe rie nozze le possibilità non mancano.

Anche un semplice fiocco per accompagnare i confetti può infatti fare la differenza se realizzato dagli sposi con le proprie mani.

L’opportunità vi affascina? Seguite allora il video per sapere come fare.