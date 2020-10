Regala ai tuoi ospiti un ricordo delle nozze che sia unico, grazioso e, possibilmente, anche utile: ecco le bomboniere più moderne del web.

Quella che un tempo era una sorta di scelta scontata diventa oggi una vera e propria firma d’autore.

La bomboniera, il dono che ogni invitato porta via alla fine di un matrimonio, non è più il classico soprammobile destinato a impolverarsi e che, per giunta, veniva consegnato a famiglia (e non uno per ogni singolo invitato). Oggi si tratta invece della ciliegina sulla torta, di quel pensiero che fa toccare con mano un’ultima volta la cura che gli sposi hanno riposto nell’organizzazione di ogni singolo dettaglio del loro gran giorno.

Non si può più dunque trattare di un oggetto banale, la bomboniera moderna deve esser originale e, possibilmente, utile.

Vediamo allora di esplorare alcune proposte del web che ci hanno particolarmente ispirato.

Bomboniere matrimonio originali e utili: tante idee

Il matrimonio moderno ci ha insegnato che pressoché ogni oggetto può prestarsi a diventare bomboniera, anche quelli più utili e di uso, potremmo dire comune.

Per chi ama il buon cibo largo allora a miele e confetture, magari bio o di piccoli produttori locali, oppure a olio e vino per chi è un vero intenditore gourmet.

I più golosi poi potranno trasformar anche lei, la regina del dolce, in bomboniera. Stiamo parlando proprio della Nutella, il peccato di gola per eccellenza che un evento speciale come il matrimonio rende miracolosamente lecito.

Rivolgersi all’universo food non è però certo l’unica strada per chi desidera omaggiare i propri ospiti con bomboniere utili e originali. Anche piccoli oggetti possono esser trasformati in cadeaux de mariage: cavatappi, apribottiglie, candele e persino saponi o profumatosi per ambiente.

Infine anche il mondo green può dire la sua oggi nel settore wedding: piante grasse, bonsai e persino un semplice sacchetto di semi possono diventare deliziose bomboniere grazie alle quali amici e parenti potranno, letteralmente, veder crescere l’amore della coppia.

Le idee dunque sembrano proprio non mancare: si tratta solo di dare via libera alla fantasia degli sposi e, qualora servisse un po’ di ispirazione extra, ecco una galleria fotografica perfetta per prender qualche spunto.