Massimiliano Morra e Guenda Goria si dichiarano al Grande Fratello Vip 2020: la reazione di Dalila, la fidanzata di lui, arriva puntuale.

Massimiliano Morra e Guenda Goria si ritrovano in veranda in piena notte e parlano di ciò che provano l’uno per l’altra. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tra l’attore e la figlia di Maria Teresa Ruta è nato un feeling speciale. Secondo quanto raccontato dalla contessa Patrizia De Blanck a Morra, Guenda si starebbe innamorando. La De Blanck, inoltre, durante una conversazione con Massimiliano, gli ha detto che, se non fosse stato fidanzato e se ne avesse parlato prima alla fidanzata, avrebbe potuto creare una storia all’interno della casa dove, sottolinea la contessa, tutti stanno lavorando.

Massimiliano Morra e Guenda Goria, la verità sui propri sentimenti al Grande Fratello Vip 2020: la reazione della fidanzata di lui Dalila Mucedero

Dalila Mucedero ha pubblicato una storia su Instagram che, i fans del Grande Fratello Vip 2020, hanno interpretato come una reazione alle parole che Massimiliano Morra ha detto durante la notte a Guenda Goria.

“La mia ragazza è una persona che mi ama tanto, la conosco bene perché stiamo insieme da due anni e non la reputo una storiella. E comunque le mancherei di rispetto. Se fossi stato single, la situazione sarebbe stata completamente diversa. È molto complesso. Non me la sento di darti una risposta adesso. Sei una persona che mi piace. Mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente. Sei una bellissima ragazza. Punto. E virgola”, ha detto Morra.

“Io so che tu sei impegnato e da donna ci penso. Per ora mi metto da parte. Forse sarebbe meglio non avere certi condizionamenti”, ha risposto la Goria.

Guenda ha ammesso di provare qualcosa e di aver sentito la sua mancanza durante le ore che ha trascorso nel Cucurio con Tommaso Zorzi e Myriam Catania. Tuttavia, ciò che è accaduto non convince il popolo del web soprattutto perchè il tutto è avvenuto dopo il discorso di Patrizia De Blanck.

“Loro (Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sempre più intimi ndr) hanno dovuto creare la storia. A loro ho fatto lo stesso discorso che sto facendo a voi. Non mi fate parlare di più. Chi vuol capire capisca”, ha detto la contessa.

Parte 2 Massimiliano e Guenda ( per capire meglio il delirio) #GFVIP pic.twitter.com/2g9hac70rG — my delight (@Stayhappy___) September 30, 2020

Dopo poche ore, la fidanzata di Massimiliano, Dalila Mucedero che nella scorsa puntata ha avuto un confronto con Adua Del Vesco, su Instagram, ha scritto: “Senza parole”.