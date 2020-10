Pan brioche al limone senza burro e senza zucchero morbidissimo

Oggi vi proponiamo la ricetta di un pan brioche al limone senza zucchero e senza burro per un apporto calorico davvero basso. Sperimentatelo per colazione.

Molto spesso abbiamo voglia di qualcosa di morbido e fragrante al mattino ma ci tuffiamo sempre nei soliti biscotti super calorici oppure nelle merendine industriali. Molte persone inoltre si recano al bar per fare la classica tradizionale colazione con cappuccino e cornetto.

Pan brioche al limone senza burro e senza zucchero super soffice!

Da oggi però avrete una splendida alternativa per una colazione prelibata, soffice, e senza sensi di colpa. Preparare questo pan brioche è davvero semplice, e potrete farlo con ingredienti altrettanto facili da reperire. Questa è una golosità adatta davvero a tutti, per fare merenda, colazione, ma anche quando sia voglia di un dolcetto dopo la cena di sera.

Per la preparazione di questo pan brioche goloso, morbido, limone avrai bisogno di ingredienti buonissimi e semplici, vi aiuteremo, se ancora non le avete sperimentate ad optare per le farine integrali o semi-integrali. Vi ricordiamo che per questa ricetta potete utilizzare anche delle farine senza glutine, ad esempio quella di grano saraceno, oppure per le classiche vendute già pronte, di base farine bianche.

Il tempo di preparazione di questo pan brioche, si aggira attorno ad un quarto d’ora, prevede una lievitazione di cinque ore, quindi potete preparare l’impasto al mattino e ne segue una cottura di una ventina di minuti. Andremo a preparare un impasto che servirà a comporre 10 porzioni, ogni porzione non arriverà nemmeno a 200 cal.

Niente zucchero e niente burro

Non abbiamo voluto includere lo zucchero agli ingredienti, proprio perché abbiamo preferito pensare a tutte coloro che stanno seguendo una dieta dimagrante per perdere peso, ma non vogliono rinunciare alla golosità e alla ricchezza della colazione al mattino. Inoltre, questa ricetta, non prevede nemmeno burro, un grasso che, durante un regime alimentare mirato alla perdita di peso, deve essere sicuramente evitato e sostituito con alimenti meno calorici.

Ingredienti

Avrete bisogno di 500 g di farina integrale 100% oppure semi-integrale tipo 2, 40 g di sostituto dello zucchero che può essere lo sciroppo di agave, il malto d’orzo, il miele, il malto di riso, oppure la stevia. Inoltre avrete bisogno di yogurt greco 0% grassi. Ancora, aggiungete alla lista 140 ml di bevanda vegetale a scelta tra avena, grano saraceno, riso integrale, ma anche soia, un quadratino di lievito di birra fresco, due tuorli e la buccia grattugiata di un limone possibilmente biologico.

Per la copertura

Per la copertura, da spennellare poi in superficie, vi servirà soltanto un altro pochino di bevanda vegetale e il tuorlo di un uovo.

Preparazione

Passiamo ora alla preparazione. Come prima cosa sciogliete il quadratino di lievito di birra fresco nella bevanda vegetale scelta. Poi iniziate ad aggiungere via via la farina scelta setacciata, il dolcificante che preferite tra quelli sopraelencati, lo yogurt greco 0% grassi, la bevanda vegetale, i tuorli e la buccia di un limone biologico grattugiata.

Iniziare ad impastare tutti gli ingredienti energicamente e se la consistenza si mostrerà troppo dura potete ammorbidirla aggiungendo un altro pochino di bevanda vegetale o qualche cucchiaio di yogurt greco. Riponete il vostro impasto dentro un contenitore, se vi accorgerete che posto lievitazione si attacca potete tirarlo su strofinandovi prima le mani in un po’ di farina.

Arrotolatelo per bene e coprite l’intera ciotola, ben ermeticamente, con la pellicola trasparente per alimenti, lasciatelo lievitare per un minimo di quattro ore, cosicché il suo volume possa raddoppiare.

Dopo la lievitazione passiamo alla cottura

Passata la durata della lievitazione dividete l’impasto in 10 palline, adagiatele su teglia rivestita da carta forno, ricordatevi di lasciare una certa distanza tra una pagnottella e l’altra. A questo punto lasciate lievitare per altri 40 minuti.

Passato questo step, spennellate la superficie con bevanda vegetale e uova, guarnite se volete con del dolcificante e nel frattempo, mentre vi dedicate a questa operazione di farcitura, preriscaldare il forno a 180°. Ora infornate il vostro pan brioche per 20 minuti.

Se amate lo zucchero a velo potete cospargere una spolverata a cottura ultimata, ma anche del cacao amaro in polvere. Per agevolare il momento dell’impasto e ottenere una morbidezza sensazionale è bene che rispettiate la durata della lievitazione. Se invece volete comunque optare per lo zucchero e non per i suoi sostituti, mettetene poco così da non esagerare nell’incrementare l’apporto calorico di questo dolce.

Potete guarnire e farcire questo splendido pane con una crema al limone, delle confetture 100% frutta magari fatte in casa oppure delle creme al cioccolato quando non saprete cosa scegliere per il vostro sgarro settimanale.

Trucchi per una riuscita perfetta

Per garantirvi una riuscita perfetta e morbidissima ci sono anche dei piccoli trucchetti o accorgimenti da mettere in pratica: sicuramente, quando si tratta della lievitazione, potete posizionare l’impasto per l’ultima durata della lievitazione all’interno della forno con tutta la sua ciotola e pellicola, accendendo soltanto la luce e non la temperatura. La chiusura in forno vale sicuramente per tutta la durata della lievitazione, quindi, non appena avrete terminato di impastare, posizionate la ciotola nel forno e chiudete.

Inoltre versate la farina, mentre impastate via via, così da evitare l’aggiunta di altra farina che poi altererà inevitabilmente la dose da rispettare nella ricetta, vi regolerete meglio e porterete a termine un dolce perfetto.

Ora godetevi il profumo e il sapore di un dolce fatto da voi, da poter mangiare anche se siete a dieta senza nessun senso di colpa. Non avrete più bisogno della colazione al bar perché l’avrete nella vostra cucina ogni mattina. Questo pan brioche si può conservare tranquillamente a avvolto in un panno asciutto e pulito fino ad un massimo di tre o quattro giorni.