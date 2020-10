Come può ascolatre della musica farci perdere peso? e quale tipo di musica ha questo particolare effetto sul nostro fisico? Ecco le conclusioni di uno studio recente.

I benefici della musica per il nostro corpo sono molteplici. Un recente studio non solo conferma i suoi benefici per il nostro benessere psicologico ma afferma che la musica è anche efficace per farci perdere peso.

La musica fa parte della nostra vita quotidiana e ci rendiamo conto senza bisogno di consultare studi che ascoltarla ha un “effetto rimpolpante” sul nostro buonumore. Caticchiare una canzoncina allegra ci contagia di allegria, una canzone sentimentale ci riempie il cuore, e ci emoziona, a volte la musica ci fa venire la pelle d’oca e questo denota che siamo esseri speciali e conferma che la musica entra non solo nei nostri timpani.

La scoperta di questo studio recente però va oltre il lato psicologico della questione. Secondo questo studio della Brunel University di Londra, ascoltare musica è un ottimo modo per farci sentire sereni e felici e migliorare la memoria, ma sarebbe anche un ottimo mezzo per perdere quei fastidiosi chili di troppo.

Ascoltare questa musica ci fa perdere peso

Come può la musica farci perdere peso? attiva forse qualche meccanismo brucia grassi nel nostro organismo?

No la musica non è una bacchetta magica per dimagrire ma il suo potere sta nel verbo POTENZIARE.

Secondo gli autori dello studio, ascoltando musica durante un allenamento in palestra il nostro corpo svilupperebbe una migliore resistenza allo sforzo e quindi questa potenzierebbe le nostre prestazioni.

Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno osservato un gruppo di ragazzi di circa 20 anni. Ai ragazzi è stato chiesto di passeggiare ascoltando musica fino a quando avessero avuto la forza di farlo. Per la passeggiata sono stati selezionati diversi tipi di musica, dalla più motivazionale alla più noiosa.

Analizzando il risultato delle performance, lo studio ha potuto dimostrare che ascoltare canzoni energiche durante lo sforzo, migliorava la resistenza allo sforzo stesso: Stando a quanto hanno evidenziato gli stessi ricercatori: “I risultati attuali indicano che la musica sincrona motivazionale può suscitare un effetto ergogenico e migliorare l’affetto durante il compito durante un compito di resistenza esaustivo”.