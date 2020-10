Patrizia De Blanck nella bufera: il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 chiede l’epulsione: la frase che ha scioccato il web.

Patrizia De Blanck a rischio espulsione. Contro la contessa si è scagliato il popolo del web che chiede l’espulsione immediata dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. A scatenare la rabbia degli utenti di Twitter è stata una frase pronunciata dalla De Blanck e che è stata prontamente ripresa dal popolo del web che ha poi pubblicato il video sui social. Un filmato di pochi secondi che, in pochi minuti, è diventato virale scatenando la dura reazione degli utenti che chiedono un provvedimento disciplinare nei confronti della contessa.

La frase che ha scatenato la bufera sui social è stata pronunciata questa mattina da Patrizia De Blanck. La contessa, dopo essersi svegliata e aver raggiunto i compagni, in giardino si è lasciata andare ad una frase che non è passato inosservata alle orecchie attente degli utenti che hanno registrato il momento pubblicando il video sui social.

“Ho la voce del gay, del fro**o, senti che voce m’è venuta”, è la frase che ha scatenato la dura reazione del web che chiede alla produzione del Grande Fratello Vip 2020 di adottare immediatamente un provvedimento nei confronti della De Blanck esattamente com’è accaduto con altri due protagonisti. Il reality show, partito lo scorso 14 settembre, ha già perso due concorrenti per squalifica.

Il primo ad aver lasciato la casa per squalifica è stato Fausto Leali, colpito da un provvedimento disciplinare per aver pronunciato la parola “neg*o”. Dopo il cantante, anche Denis Dosio è stato squalificato per bestemmia.

se hanno squalificato un ragazzo di 19 anni per una bestemmia, non vedo perché non debbano squalificare la contessa per un insulto omofobo. #GFVIP

— fiamma (@bubbl3gumbb1tch) October 4, 2020