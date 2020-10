Federica Pellegrini da infarto su Instagram: schiena nuda, pancia scoperta, lato B da sogno e tatuaggi birichini, foto.

Capelli in disordine, viso rilassato e un selfie scattato a prima mattina. Federica Pellegrini dà il buongiorno ai suoi followers a cui, nelle scorse ore, ha regalato degli scatti bollenti mostrando dei tatuaggi in posti nascosti su più parti del suo corpo statuario. Tattoo sulla schiena nuda, in prossimità del fondoschiena, ma anche pancia scoperta che ha alimetanto i rumors su una possibile gravidanza della regina del nuoto italiano. Oltre ad essere la campionessa che tutti amano e conoscono, la Pellegrini è anche una donna bellissima e i fans hanno dimostrato di apprezzare molto le foto in cui sfoggia le sue curve mozzafiato.

Federica Pellegrini: schiena nuda e pancia scoperta, i fans pensano che sia incinta e lei risponde così

Con la foto che vedete qui in alto, Federica Pellegrini che ha già sfoggiato il fondoschiena di marmo, fa impazzire i fans. Con la schiena nuda, di lato, sfoggia i tatuaggi che la rendono estremamente sensuale mentre un lenzuolo bianco le copre il lato B. Un’immagine sexy della campionessa che, dopo essere salita sul podio quando era ancora giovanissima, con il tempo, è diventata una donna bellissima e sicura di sè.

“Ok. Sei decisamente illegale. Non sto a fare complimenti. Perché se devo anche pensare che sei la più grande nuotatrice italiana (e non solo) di tutti i tempi, mi viene soggezione. Però grazie per tutto quello che ci hai dato”, è uno dei tanti commenti sotto la foto. A scatenare la curiosità dei fans, poi, è stata una foto in cui Federica mostra la pancia e l’ombelico lasciando intravedere lo slip che indossa. Nel vedere l’ombelico, i fans hanno immediatamente pensato che fosse incinta, ma la risposta della campionessa non si è fatta attendere.



“Centro nevralgico del nuovo mondo”, ha scritto Federica nella didascalia che accompagna la foto. “Sei incinta?” le ha chiesto un fan e la risposta di Federica non si è fatta attendere – “Ma non ho capito una cosa?? Ma l’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?!”.