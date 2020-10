Elisabetta Gregoraci e Briatore, guerra al GF Vip: l’intervento dei legali

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, guerra a distanza al Grande Fratello Vip 2020: intervengono i legali del manager.

Botta e risposta a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Alfonso Signorini, durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020 scopre le dichiarazioni rilasciate dall’ex marito a Il Fatto Quotidiano rispondendo direttamente alle sue parole. Briatore, da parte sua, ha replicato, tramite i propri legali, alle parole della Gregoraci che ha svelato quello che sarebbe stato uno dei motivi che avrebbe portato alla fine del matrimonio.

Elisabetta Gregoraci replica all’ex marito: “Ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore”

Alfonso Signorini mostra tutte le dichiarazioni fatte da Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sugli anni trascorsi con Flavio Briatore. Durante una conversazione con Patrizia De Blanck, la Gregoraci ha dichiarato di essere stata lasciata sola da Briatore il giorno del funerale di sua madre.

“L’altro giorno hai raccontato un particolare molto doloroso relativo alla perdita di tua madre. Su questo specifico tema voglio dirti che abbiamo ricevuto una richiesta dai legali di Flavio Braitore che ci chiedono di precisare che Flavio non ti ha lasciata sola il giorno del funale di tua madre e neanche nei giorni successivi“, afferma Alfonso Signorini.

“Ti dico che Flavio, il giorno del funerale di mia madre, dopo le 16, quando è finito il funerale di mia madre, ha preso l’aereo ed è andato in Sardegna e se vuoi ti dico anche con chi andò a cena”, replica la Gregoraci.

“Facciamo una cosa. Siccome è un tema molto doloroso della vostra vita, direi che sono cose talmente private che ve la sbrigherete fuori di qua”, risponde Signorini.

Il conduttore del Grande Fratello Vip 2020, poi, ha mostrato alla Gregoraci le dichiarazioni rilasciate da Flavio Briatore a Il fatto Quotidiano.

“Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria. Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”, sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Briatore ai microfoni di Selvaggia Lucarelli.



“Quando ho conosciuto Briatore, lui aveva tutto. Automaticamente, quando ci siamo lasciati, tutte queste cose non le ho pretese e le ho perse tranne passare 15 giorni in vacanza con mio figlio, perchè mi spetta. Poi che lui abbia una casa in Sardegna e risparmi i soldi dell’albergo e io abbia piacere a stare a casa sua è un altro paio di maniche”, replica la Gregoraci che poi aggiunge – “Io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore. Non ho mai smesso di lavorare e tutte le volte che si arrabbiava e cercava di ostacolarmi, sono andata dritta per la mia strada. Non mi vergogno ad andare a tagliare nastri o restare qui con questi ragazzi che sono stupendi“, conclude la Gregoraci.