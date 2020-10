Alba Parietti commenta su Instagram la squalifica di Denis Dosio al Grande Fratello Vip 2020 dopo una bestemmia.

Alba Parietti commenta la squalifica di Denis Dosio al Grande Fratello Vip 2020. L’influencer 19enne è stato squalificato per una bestemmia pronunciata nel cuore della notte che non è passata inosservata. Una decisione che Alfonso Signorini ha definito inevitabile in virtù anche del rispetto di una clausola presente nel contratto che tutti i concorrenti hanno letto e firmato. Denis ha accettato la decisione del Grande Fratello non riuscendo, però, a trattenere le lacrime aggiungendo di essersi reso conto della gravita di ciò che ha detto. A spendere qualche parola per lui è stata Alba Parietti.

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020 per squalifica, Denis Dosio è stato accolto in studio da Alfonso Signorini. “La cosa che mi fa più male è che sono tutti religiosi, però, ho sbagliato. Purtroppo è un intercalare che dalle mie parti si usa e dopo 14 giorni nella casa ti senti come a casa e solo dopo la reazione dei miei compagni mi sono reso conto di ciò che avevo detto“, ha dichiarato Denis tra le lacrime.

“Mi spiace, è vero che ciò che non ammazza fa crescere, ma fa male vedere un ragazzino spezzare un suo piccolo grande sogno. Alla volte questo lavoro è spietato, difficile perché richiede grandissima capacità di incassare sconfitte. Spero che da questa cosa brutta, te ne arrivino mille e molto belle. Errare è umano. Un baci”, ha scritto Alba Parietti su Instagram.

“Sto piangendo”, “Hai spaccato”, “Mi dispiace tanto”, “Mi ha fatto tenerezza!!! Si vede che è un bravo ragazzo”, “Esci a testa alta, forza e coraggio”, “A prescindere da tutto, ragazzo molto educato”, “L’ho rivalutato! Ragazzo dolcissimo, umile e molto educato! Ha ragione Antonella, studia recitazione perché potresti fare carriera nel mondo dello spettacolo, hai un viso d’angelo”, sono alcuni dei commenti scritti dagli utenti sotto il video pubblicato su Instagram dal Grande Fratello.