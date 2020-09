Flavio Briatore, stoccata ad Elisabetta Gregoraci: “Vuole essere autonoma? Rinunci a ciò che le passo”. Poi il commento sul GF Vip.

Flavio Briatore risponde ad Elisabetta Gregoraci. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, la Gregoraci, parlando del suo matrimonio, ormai finito, con Briatore, ha dichiarato:

“Ho cambiato la mia vita e l’ho seguito perché un uomo come lui non puoi lasciarlo solo. Ho dovuto sacrificare le mie cose per stare con un uomo così. Non dico che non sia stato bello, ho viaggiato moltissimo, ho conosciuto persone in tutto il mondo però non potevo mai fare un passo falso, sempre attenta a quello che dicevo, a come mi vestivo. Ho rinunciato a tanti lavori, ho dovuto fare delle scelte”.

Flavio Briatore replica ad Elisabetta Gregoraci: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo”

In un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano, Flavio Briatore risponde ad Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore guarito dopo essere risultato positivo al Covid, ripercorre gli anni che la Gregoraci ha trascorso con lui rispondendo alle dichiarazioni fatte dall’ex moglie nella casa del Grande Fratello Vip 2020:

“Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla”.

Briatore non svela la cifra che passa all’ex moglie da quando il matrimonio è finito, ma spiega come la Gregoraci non sia assolutamente obbligata a fare niente per mantenersi.

“Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria. Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”, ha concluso.