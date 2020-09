Elisabetta Gregoraci svela i motivi del divorzio da Flavio Briatore: “Mi ha lasciata sola il giorno del funerale di mia madre. Da lì è cambiato tutto”.

Elisabetta Gregoraci svela i motivi del divorzio da Flavio Briatore. Durante una conversazione con Patrizia De Blanck, la showgirl torna indietro nel tempo ricordando il momento in cui il suo matrimonio ha cominciato a rompersi. La Gregoraci ammette di non aver mai perdonato a Briatore la sua assenza al funerale della madre.

“Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto”, ha raccontato alla De Blanck non nascondendo la tristezza e il dolore provati in quel momento.

Elisabetta Gregoraci si racconta al Grande Fratello Vip 2020: “Briatore in discoteca il giorno del funerale di mia madre”

La morte della madre è stata difficile da affrontare e metabolizzare per Elisabetta Gregoraci che, ancora oggi, fa fatica a trattenere l’emozione tutte le volte che parla di lei. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, nell’aprire il proprio cuore a Patrizia De Blanck, ha svelato alcuni dettagli del matrimonio, oggi finito, con Flavio Briatore che ai microfoni de Il Fatto Quotidiano ha commentato duramente alcune sue dichiarazioni.

“Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino”, aggiunge trovando in Patrizia De Blanck una confidente.

“Quando sposi degli uomini così, e te lo dice chi conosce queste situazioni, o ti fai la tua vita o li lasci”, le dice la contessa.

La Gregoraci finita nel mirino del web per una domanda intima su Massimiliano Morra, poi, con fatica, racconta il dolore provato sia per la morte della madre che per l’assenza di Briatore al funerale. “Ti do la mia giovinezza, un figlio e davanti a una cosa così… Da lì si è rotto qualcosa”, afferma con un velo di malinconia e dispiacere per poi esortare i compagni a non perdere il malumore nonostante il suo racconto.