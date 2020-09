Massimiliano Morra, secondo la segnalazione mandata in onda a Mattino 5, avrebbe preso tutti in giro al Grande Fratello Vip.

Massimiliano Morra, secondo quanto rivelato da Lory Del Santo a Mattino 5, avrebbe preso in giro tutto il pubblico del piccolo schermo e non. E no, questa volta l’Ares Gate non ha nulla a che fare con questa faccenda, perché il bell’attore partenopeo avrebbe mentito non sulla vicenda, che è ancora tutta da provare, ma sulla sua vita privata.

La regista, attrice e opinionista, e chi più ne ha più ne metta, ha confidato a Federica Panicucci che l’ex di Adua Del Vesco avrebbe mentito sulla sua vita sentimentale, in quanto non avrebbe alcuna relazione con Dalila Mucedero, che ieri è entrata nella casa per un confronto di fuoco, ma si sarebbe inventato il tutto poco prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Massimiliano Morra non è fidanzato. L’opinionista, pur non avendo alcuna prova, è convinta di quanto affermato a Mattino 5, affermando che avrebbe inscenato questa relazione con un motivo ben preciso e no, il suo passato con Adua Del Vesco al GF Vip non ha nulla a che fare con questa scelta.

Lory Del Santo a Mattino 5: “Massimiliano Morra e Dalila non stanno insieme”

Lory Del Santo, durante il corso della puntata di oggi di Mattino Cinque, ha ammesso che tale notizia l’è stata riportata da persone a lei vicine, che le avrebbero spiegato, pur non avendo prove contro Massimiliano Morra del GF Vip, il motivo per cui avrebbe scelto di agire in questo modo.

“Preciso che non è una mia notizia, ma mi è stata riportata” ha raccontato l’opinionista. “Non ho prove personali, ma loro si sarebbero messi d’accordo così lui non sarebbe stato oppresso dagli autori nel cercarsi una compagna nella casa“ ha sganciato la bomba Lory Del Santo a Mattino 5 sull’attore, che ieri ha discusso con Francesco Oppini.

“Lui con le donne si comporta in maniera sfuggente” ha aggiunto. “Lui è sfuggito da Adua ed anche dalle altre” ha concluso Lory durante il talk. Federica Panicucci, siccome non sono state fornite prove di tale tesi, ha deciso di prendere le distanze da questo gossip, che potrebbe anche non corrispondere alla verità visto che l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Massimiliano Morra, che avrebbe portato via la sua Dalila da un uomo con cui avrebbe dovuto collaborare a livello professionale.

Massimiliano ha ingannato tutti al Grande Fratello Vip? L’attore, che negli scorsi giorni ha ricevuto un messaggio da Dalila, avrà sicuramente modo di spiegare ogni cosa.