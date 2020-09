Milan, Andrea Agnelli in visita: l’arrivo del patron bianconero – VIDEO

Andrea Agnelli, patron della Juventus, arriva a casa Milan. Il Presidente bianconero è in visita nel quartier generale dei rossoneri per parlare di questioni legate alla Lega Serie A. L’ingresso in sede è già virale sui social.

Grandi manovre a Casa Milan e non c’entra soltanto il mercato: i rossoneri vogliono puntellare ancora un po’ la rosa prima della fine della sessione di compravendite. Cercasi difensore, i nomi non mancano, intanto però – di nome – nella sede rossonera ne è arrivato uno che non ti aspetti. Il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, arriva nel quartier generale del Milan: fonti vicine alla società affermano che debba parlare di questioni legate alla Lega di Serie A.

Gli sviluppi in merito alle prossime mosse da fare attorno al sistema calcio sono più che mai attuali: sarà interessante, tuttavia, vedere esponenti delle principali big italiane (il Milan di Pioli a punteggio pieno) a confronto. L’uno di fronte all’altro per mettere i puntini sulla Serie A che verrà.

Casa Milan, Andrea Agnelli: la visita che non ti aspetti

Non soltanto la riapertura degli stadi ai tifosi tiene banco, con la FIGC che predica prudenza in accordo con il Governo, magari ci sarà tempo per discutere anche di mercato. Intanto, però, Agnelli a Casa Milan desta scalpore e incredulità: non mancano i commenti sui social sotto al video che immortala il patron bianconero mentre si accinge ad entrare nella dimora dei rossoneri. l’ossimoro più entusiasmante possibile in quest’inizio settimana calcistico, che arriva dopo il primo vero banco di prova della “Vecchia Signora” dal volto nuovo. E, a quanto pare, dalle nuove abitudini.

