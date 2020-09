Tonali al Milan, la fidanzata esulta: “Orgogliosa di te, meriti il meglio”

Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan. L’ex centrocampista del Brescia ha firmato con i rossoneri, festeggia anche la sua fidanzata Giulia Pastore. La dedica su Instagram.

Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan, la società rossonera ha superato una serrata concorrenza con i rivali dell’Inter per riuscire ad ottenere il talento classe 2000, già considerato l’erede di Pirlo. Sandro, però, come già lo chiamano nello spogliatoio di Milanello, ha preso la maglia di un altro centrocampista che, con i rossoneri, ha fatto la storia: Gennaro Gattuso.

La numero otto, da ieri, è sua. Passaggio di testimone dopo un esilarante retroscena che vede il ragazzo telefonare all’attuale allenatore del Napoli per chiedergli il permesso di poter indossare quel numero: proprio quello che, messo in orizzontale, vuol dire infinito. Come il tempo che Tonali spera di rimanere al Milan, per lui è un sogno che si realizza e si sta godendo ogni attimo una volta che l’operazione di mercato è stata resa ufficiale.

Lady Tonali festeggia il campione su Instagram: “Felice per te, sarò al tuo fianco”

“Speriamo di mantenere lo stesso entusiasmo anche nei prossimi giorni, sono tanto felice. Ho sempre voluto il Milan: questa maglia l’ho cercata, desiderata e ottenuta”, ha commentato il giovane ormai ex giocatore de “Le Rondinelle”. Parole che hanno sorpreso anche il direttore tecnico del club Paolo Maldini che, nel dare il benvenuto a Tonali, ha dichiarato: “Incarna alla perfezione i valori del nostro club, arriveranno grandi soddisfazioni. Un onore e un privilegio averlo con noi“.

🗣️ “Together we can achieve everything”

🎙️ “Insieme si può fare tutto” Check out Sandro’s first Rossonero interview! 🔴⚫

Le prime parole di Tonali da rossonero: guarda l’intervista! 🔴⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/E3YNde0djM — AC Milan (@acmilan) September 10, 2020

Festeggia, tra gli altri, anche la fidanzata Giulia Pastore che commenta così l’approdo in rossonero della sua dolce metà: “Orgogliosa di te e del traguardo che hai raggiunto, meriti il meglio. Tutta la felicità del mondo. Io sarò comunque al tuo fianco, puoi contare su di me“. Parole al miele che chiosano al meglio una favola pronta a prendere forma. Quello fra Tonali e il Milan non è soltanto un sodalizio professionale, ma un obiettivo raggiunto da un ragazzo che, con merito, capacità e tenacia, si è conquistato il posto in una big del nostro calcio. Chi gli vuole bene non smette di sottolinearlo.

