Federico Fashion Style litiga con Antonella Mosetti a Live – VIDEO

Federico Fashion Style a Live Non è la d’Urso ha litigato con Antonella Mosetti a causa di alcuni pagamenti non pervenuti.

Federico Fashion Style è stato uno degli ospiti più attesi di questa puntata di Live Non è la d’Urso. L’hairstylist delle star ha scelto di sottoporsi alle 5 temibili sfere del programma e l’incontro / scontro non è andato nel migliore dei modi.

La prima ospite ad attaccarlo è stata Antonella Mosetti, che lo ha accusato di essere una persona ingrata in quanto sarebbe stata lei a lanciarlo nel mondo dello spettacolo e lui non le avrebbe nemmeno ringraziata. Inoltre, secondo la showgirl, Federico le avrebbe applicato delle extension di pessima qualità, che le avrebbero rovinato i capelli.

Federico non se n’è di certo stato buono ad ascoltare le accuse della Mosetti, che a Pomeriggio 5 ha litigato con Maria Monsé , e ha rivelato che lei lo ha bloccato da ogni profilo social e che gli deve ancora 600 euro per il lavoro svolto.

“La sua carta di credito non passava” ha sottolineato Federico. “Stai dicendo che era vuota? Sai cos’è, i soldi li uso per cose più importanti” ha replicato lei. “Potevi almeno dirmi grazie” ha aggiunto. “Ma se ti ho regalato un anno di extension gratis a te a tua figlia” ha contrattaccato lui.

Federico Fashion Style e Antonella Mosetti hanno litigato a Live Non è la d’Urso e la clip di questo momento, inutile a dirlo, è già diventata virale.

Elena Morali stronca Federico Fashion Style: Barbara d’Urso lo difende

Antonella Mosetti non è stata di certo l’unica durante il corso dell’ospitata di Federico Fashion Style a Live Non è la d’Urso ad attaccarlo. Anche Elena Morali lo ha stroncato, affermando di aver utilizzato prodotti di pessima qualità.

“Noi avremmo dovuto fare una sorta di scambio merci, io gli pubblicizzavo i negozi sui social e lui mi regala il trattamento” ha confidato lei, che ha deciso di troncare la sua storia con Luigi Favoloso. “Invece mi ha fatto pagare il conto e non ha avuto manco il coraggio di presentarmi lui lo scontrino, ma ha mandato un suo collaboratore” ha aggiunto. “Io sono tra l’altro molto fissata con i capelli e con le extension, le uso da anni, e quelle che mi aveva applicato lui non erano della marca che mi aveva indicato e pesavano anche meno di quanto mi aveva detto. Le ho fatte vedere alla mia parrucchiera” ha aggiunto Elena Morali contro Federico Fashion Style.

“Dopo 20 giorni, ho dovuto buttare tutto” ha concluso lei, mentre lui ha rivelato che l’ex di Favoloso sapeva benissimo che avrebbe pagato il trattamento ma ha preferito non replicare sulla pessima qualità del servizio.

L’avventura di Federico, che è stato multato dopo le proteste delle clienti, non si è conclusa nel migliore dei modi a Live Non è la d’Urso, in quanto ci sarebbero molte star insoddisfatte del suo lavoro, ma il trash è stato comunque servito in tv.