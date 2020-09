By

Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso ha confermato la storia con Francesca Pepe del Grande Fratello Vip durata 7 ore.

Vittorio Sgarbi è tornato ad essere uno degli ospiti di Live Non è la d’Urso. Il critico d’arte, tra una confessione e l’altra, non poteva non affrontare il gossip che lo vede protagonista. Quale? Quello che lo vedrebbe aver avuto una relazione con Franceska Pepe del GF Vip.

Vittorio ha confermato la storia con la concorrente di Alfonso Signorini, che ha di nuovo discusso con Tommaso Zorzi, anche se a differenza della ragazza, che ha negato un qualsiasi tipo di contatto fisico tra i due, ha rivelato che c’è stato un rapporto carnale dietro ad alcuni quadri durato una ventina di minuti circa.

“La storia è durata circa 7 ore” ha precisato Sgarbi da Barbara d’Urso. “Mentre il nostro rapporto solo 20 minuti, anzi forse 18, dietro ad un quadro” ha aggiunto. “Anzi, se lo volete sapere, la rividi dopo un anno e lei mi chiese di far rimuovere dai giornali i vari articoli dedicati al nostro incontro“ ha ammesso. “Io non l’ho fatto e vedo che le ha portato fortuna, visto che è nella casa” ha concluso.

Vittorio Sgarbi ha confermato la storia con Francesca Pepe, ma ha aggiunto nuovi succosi retroscena per poi parlare del coming out di Gabriel Garko.

Eva Grimaldi, Vittorio Sgarbi conferma: “Mi tradì con Gabriel Garko”

Vittorio Sgarbi, durante il corso del suo intervenuto a Live Non è la d’Urso, ha anche parlato del coming out di Gabriel Garko, ammettendo che quest’ultimo era l’amante di Eva Grimaldi, quando lui era impegnato con lei.

“Ricordo che ero particolarmente geloso di Gabriel” ha ammesso Sgarbi, che di recente ha litigato con la sicurezza del Festival del cinema di Venezia. “Così quando ci ritrovammo al Maurizio Costanzo Show, e lui presentava il suo calendario, parlai con lo scopo di ferirlo, dicendo che quelle foto erano rivolte agli uomini e non alle donne“ ha ammesso. “Lui si arrabbiò tantissimo” ha aggiunto, rivelando che Eva Grimaldi si lasciò trasportare dalla passione con lui.

Anche se gli opinionisti di Barbara d’Urso non sono sembrati particolarmente convinti della rivelazione del tradimento di Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso, visto che Gabriel ha da poco fatto coming out ed Eva è felicemente sposata con Imma Battaglia.

Eva Grimaldi e Gabriel Garko, secondo quanto rivelato da Sgarbi, che di recente ha difeso Flavio Briatore, avrebbero avuto realmente una relazione, nonostante attualmente il loro orientamento appaia piuttosto diverso rispetto a quello raccontato dal retroscena del critico d’arte che si sarebbe svolto intorno agli anni novanta. I due, nonostante tutto, attualmente hanno un attimo rapporto, tant’è che Garko è stato uno degli invitati del matrimonio di Eva con Imma Battaglia.