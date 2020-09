Pomeriggio 5, Antonella Mosetti contro Maria Monsé: “Ti prendo a calci”

Antonella Mosetti ha litigato con Maria Monsé durante la diretta di Pomeriggio 5 di oggi, consigliandole di smetterla di provocarla.

Aria di tempesta a Pomeriggio 5! La bella conduttrice partenopea durante il talk dedicato alla cronaca rosa di oggi, ha scelto di affrontare le difficoltà del rapporto genitori e figli e in studio tra i vari ospiti non poteva di certo mancare Maria Monsé che ha scelto di far fare a sua figlia Perla Maria delle punturine filler al naso.

Prima di parlare dell’argomento, però, l’opinionista ha volevo premettere, senza che c’entrasse nulla con l’argomento trattato in studio, che anche lei ha trascorso l’estate in Sardegna ma a differenza di molti altri non è risultata positiva al virus, visto che la ragione durante il corso di questi mesi è diventata la protagonista indiscussa dei contagi.

Antonella Mosetti, in collegamento da Roma, ha percepito le parole della Monsé come una sorta di frecciatina visto che tra loro non scorre buon sangue e lei è risultata positiva al virus dopo essere tornata dalla Sardegna.

Antonella Mosetti ha litigato con Maria Monsé a Pomeriggio 5, non mandandole di certo a dire all’opinionista che in qualche modo ha voluto provocare la sua interlocutrice, che è stata anche stroncata a Domenica Live.

Antonella Mosetti una furia a Pomeriggio 5: il retroscena su Maria Monsé



Antonella Mosetti ha ricordato alla sua collega Maria Monsé, che già in passato l’ha portata in tribunale, ed ha vinto la causa che le ha viste protagoniste, e che questa volta sarà sicuramente meno delicata della precedente visto che invece di concentrarsi sull’argomento presentato da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque ha preferito parlare di cose che non avevano nulla a che fare con il talk in studio.

“La scorsa volta ti ho portato in tribunale ed hai preso, ora ti prendo a calci in cul*” ha esordito Antonella Mosetti contro Maria Monsé a Pomeriggio 5. “Sei soltanto un’arrampicatrice sociale, vai a farti mantenere!” ha proseguito furiosa.

La bella conduttrice partenopea è dovuta intervenire per placare le sue ospiti e per rimproverare la Monsé che ha accusato Antonella di non essere una signora.

“Maria, andiamo. Tu l’hai provocata con un argomento che non c’entrava assolutamente nulla” ha osservato Barbara d’Urso, che è stata censurata sull’Ares gate da Mediaset.

Barbara d’Urso, dopo aver riportato la pace in studio, ha consigliato alla sua ospite Maria Monsé di pensare bene alla sua scelta di far ricorrere sua figlia al filler, vista la sua tenera età. L’ospite ha riferito di essersi consultata con una psicologa prima di prendere tale scelta e che questa le avrebbe consigliato di procedere con l’intervento estetico per non procurare danni alla ragazzina. “La mia psicologa, una professionista rispetto alla tua con tutto il rispetto, mi disse che dobbiamo imparare a dire no ai nostri figli“ ha spiegato la conduttrice. “Ne hanno bisogno per crescere” ha aggiunto.