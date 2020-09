Stefano De Martino lancia la sfida a Belen Rodriguez: con i soli boxer, immerso nell’acqua, è un dio greco. Foto.

Tatuaggi in mostra, muscoli e un fisico super scolpito per Stefano De Martino che manda in delirio il web con la foto che vedete qui in alto. Immerso nell’acqua del mare, con gli occhialini a proteggergli gli occhi, il conduttore napoletano sfoggia il fisico scolpito da anni di allenamenti e di danza. Un vero dio greco che, in pochi minuti, ha portato a casa migliaia di like e commenti.

“Non nuoto, ma per te lo farei“, scrive una fan. “Cosa pagherei per stare in apnea con te”, aggiunge un’altra. E ancora: “Un figo stratosferico”, “Il top”. “Un gnocco sott’acqua“. Una foto, dunque, che ha fatto impazzire tutti confermando come Stefano sia uno degli uomini dello spettacolo più corteggiati.

Stefano De Martino senza maglietta: i pettorali in vista mandano in delirio il web

Sono passati dieci anni da quando Stefano De Martino entrò nella scuola di Amici di Maria De Filippi e con il tempo è diventato sempre più popolare e amato dal pubblico. Ogni foto che pubblica sui social scatena il web. La foto che vedete qui in alto ha portato a casa più di 160mila like. Ad attirare l’attenzione dei fans è il fisico scolpito di De Martino che sfoggia muscoli e tatuaggi distribuiti su tutto il corpo.

Se Belen Rodriguez infiamma il web indossando un body total black, De Martino fa la stessa cosa indossando solo un boxer. Le foto in costume sono state pubblicate dal conduttore per tutta l’estate facendo letteralmente impazzire i fans, sempre più innamorati di lui. Tra i tanti commenti, spuntano anche le proposte di fidanzamento per De Martino la cui vita sentimentale è avvolta dal mistero.

Stefano De Martino è davvero tornato con l’ex dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez? In attesa di scoprire se sia o meno fidanzato, le fan continuano a lanciare proposte di fidanzamento sui social sperando di ricevere una risposta.