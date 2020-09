Stefano De Martino è tornato con la sua ex. A testimoniare il tutto ci ha pensato il settimanale Oggi, che li ha paparazzati insieme.

Stefano De Martino è stato il protagonista indiscusso del mondo del gossip, visto che durante il corso di quest’estate non si è fatto altro che parlare di lui e della fine della sua relazione con Belen Rodriguez.

Il conduttore di Made in Sud, secondo le recenti indiscrezioni, avrebbe riprovato a conquistare il cuore della sua ex, tra l’altro uno dei suoi precedenti fidanzati è stato paparazzato con Soleil Sorge, ma lei non avrebbe voluto e dopo attimi di esitazione pare sia finalmente arrivato il momento di voltare pagina.

Il settimanale Oggi ha dato una piccola anticipazione sul nuovo numero in uscita, dove sarà possibile trovare alcuni scatti rubati in cui si vede Stefano in compagnia di una sua ex, l’unica mai confermata. Di chi stiamo parlando? Di Gilda Ambrosio!

Stefano De Martino è tornato con Gilda Ambrosio. I due, dopo una breve relazione iniziato quando il matrimonio con Belen era finito, sembrerebbero aver avuto un ritorno di fiamma. Che sia la volta buona?

Gilda Ambrosio e Stefano De Martino di nuovo insieme: scappa il bacio

Gilda Ambrosio è stata paparazzata con Stefano De Martino, che secondo il settimanale tra i due è di nuovo scoppiato l’amore. In quanto il paparazzo avrebbe catturato non solo l’uscita insieme, ma anche un bacio. Bacio che non è ancora stato pubblicato online e probabilmente sarà un’esclusiva della versione cartacea del numero in uscita, ma ecco cosa è possibile leggere nella presentazione degli scatti:

“Stefano e Gilda hanno ripreso la loro frequentazione lì dove l’avevano terminata” precisa il settimanale online. “Lei è napoletana come lui e si occupa di moda attraverso un brand che ha formato con una sua amica e come si vede nelle foto pubblicate in esclusiva, ha passato la notte con De Martino in un loft a Milano per poi all’alba andare a casa di lei” conclude l’articolo. “Durante il tragitto, i due si sono anche baciati” aggiunge sull’ex di Belen, che di recente si è infuriata per un commento su Stefano.

Tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio il ritorno di fiamma avrà successo?