Chiara Ferragni lancia la prima borsa della sua collezione: un accessorio iconico e soprattutto alla portata di parecchie tasche. Tutti pronti ad adorarla?

Chiara Ferragni ha annunciato da pochissimo che durante la Fashion Week di Milano non sarà presente alle sfilate, ma la sua attività da imprenditrice della moda non si ferma assolutamente: la Chiara Ferragni Collection ha appena lanciato un nuovo prodotto assolutamente mai visto nel suo catalogo.

La nuova borsa firmata Chiara Ferragni possiede tutte le caratteristiche che hanno reso inconfondibile lo stile di Chiara: design essenziale, colori pastello e il logo in bella vista.

Il nuovo accessorio sarà fuori dalla portata delle tasche della maggior parte delle fan di Chiara? Assolutamente no. Il prezzo, per quanto alto, risulta piuttosto contenuto.

Chiara Ferragni: la borsa che è la quintessenza del suo stile

I colori caratteristici della Chiara Ferragni Collection sono ormai diventati tutt’uno con il brand e sono stati scelti anche per realizzare la prima borsa compresa nella produzione di moda firmata Chiara Ferragni.

La borsa è infatti disponibile in rosa confetto, azzurro baby, argento e nero. È realizzata in similpelle e presenta una lunga tracolla a catena che può essere sostituita con una tracolla in tessuto da acquistare a parte.

Realizzata in similpelle, la borsa presenta sulla patta di chiusura il famosissimo logo dell’occhio dalle lunghe ciglia, realizzato per l’occasione a rilievo e tono su tono.

Nella parte posteriore della borsa, invece, c’è un’etichetta che riporta il nome del brand e che viene realizzato in colori contrastanti rispetto al corpo della borsa, colori che sono ripresi anche nella fodera.

La prima borsa Chiara Ferragni è stata realizzata in due misure, identiche tra loro a parte le dimensioni. La versione small è larga 18 cm e alta 15 per una profondità di 4 cm. La versione big è larga 25 cm, alta 21 e profonda 6 cm.

Per quanto riguarda il prezzo, la versione più piccola è stata messa in vendita sullo shop on line a 250 €, mentre quella di dimensioni maggiori a 295 €.

Per la prima foto della sua borsa Chiara ha deciso di posare in prima persona e ha deciso di indossare entrambe le misure per far sì che le sue clienti potessero rendersi conto della differenza di dimensioni tra le due.

Per quanto riguarda invece il video promozionale realizzato per il nuovo prodotto sembra che Chiara abbia preso ispirazione direttamente dalla musica del marito Fedez, che proprio nelle scorse ore (oltre ad essersi quasi rotto un piede giocando a basket), ha lanciato il suo ultimo singolo Bella Storia.

Tra l’altro, se Chiara sembra prendere spunto dalla musica del marito per la colonna sonora dei suoi video promozionali, Fedez ha deciso di adottare proprio i colori preferiti da Chiara per la sua nuova chioma arcobaleno.