Mario Balotelli e Alessia Messina si sono già separati dopo le recentissime dichiarazioni d’amore di Mario? Tutta la verità nelle storie IG.

Lui è uno dei calciatori più famosi della nazionale italiana, lei è un volto noto agli appassionati di Uomini e Donne.

Bellissimi, sereni e apparentemente innamorati persi, i due avevano tenuto nascosta la propria relazione per qualche settimana, dal momento che Mario non ama il gossip. Nell’ultimo periodo però la coppia non aveva più avuto modo di sottrarsi alla curiosità degli appassionati di cronaca rosa ed era uscita allo scoperto.

L’attenzione mediatica sull’attuale situazione sentimentale del calciatore si era riaccesa a causa delle dichiarazioni di Diane Mello, che nella casa del Grande Fratello (complice anche la vicinanza di Enock, fratello minore del calciatore), ha parlato chiaramente dell’amore provato verso il suo ex.

A quel punto sono stati in moltissimi a chiedersi se ci fosse una possibilità concreta che Mario Balotelli e Diane Mello tornassero a formare una coppia vera e propria: proprio per mettere a tacere le voci Mario aveva deciso di rilasciare delle dichiarazioni che facevano massima chiarezza: era fidanzato e innamorato. Anzi, aveva anche fatto capire che la sua fidanzata attuale fosse molto battagliera e che di certo si sarebbe vendicata della Mello.

Chi fosse la fortunata era abbastanza chiaro: sui social nelle scorse settimane erano comparsi molti indizi che riconducevano alla bella Alessia e alle vacanze siciliane di Mario, ma, nemmeno il tempo di entusiasmarsi per la nascita di una nuova coppia, e già il mondo del gossip deve accettare una pessima notizia.

Mario Balotelli e Alessia Messina: è già finita

Tutto sembrava andare a gonfie vele. Nel corso delle scorse settimane Mario Balotelli era volato in Sicilia (precisamente a Taormina) e si era concesso una vacanza degna di questo nome, in compagnia della donna di cui era innamorato e delle prelibatezze tipiche della regione siciliana.

Anche se all’epoca i due non stavano ufficialmente assieme, alcuni indizi raccolti nelle storie di un’amica di Alessia avevano portato molte persone a pensare che ormai i due si frequentassero in maniera stabile.

L’indizio più palese? La mano che stringeva quella di Alessia mentre quest’ultima era seduta ai tavolini di un bar intenta a godersi una granita.

A distanza di pochissimi giorni i due erano stati “beccati” mentre si scambiavano tenere effusioni e, da allora, la relazione non ha più potuto essere nascosta.

Nel momento in cui i paparazzi di Chi hanno fotografato la coppia intenta a baciarsi e hanno pubblicato le fotografie, Mario Balotelli si è trovato messo letteralmente con le spalle al muro e si è spinto fino ad affermare: “Sono fidanzato e sono innamorato, ma niente interferenze”. Era chiaro che il calciatore volesse proteggere il più a lungo possibile l’intimità che stava costruendo con l’ex protagonista di Uomini e Donne e di Temptation Island ma, a quanto pare, i suoi sforzi sono valsi a molto poco.

Poche ore fa sono infatti comparse diverse stories sia sul profilo Instagram della Messina sia naturalmente su quello di Mario. Entrambi hanno fatto riferimento agli errori che si commettono quando si è in coppia, anche se la Messina sembrava avere un tono più accusatorio e Balotelli è sembrato disposto ad assumersi le proprie responsabilità.

Stando alle parole dei diretti interessati, quindi, c’è stato sicuramente qualche profonda incomprensione che ha minato la fiducia che i due riponevano l’uno nell’altra e pare, nello specifico, che Mario sia rimasto molto deluso dal comportamento di Alessia che, dal canto suo lo ha accusato di poca maturità.

Non è la prima volta che una relazione finisce in maniera burrascosa per Alessia: le sue vicende amorose con Amedeo Andreozzi finirono a Temptation Island, che non lasciò scampo al già traballante equilibrio della coppia.