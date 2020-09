Dieta a base di tofu, perché fa bene e potere nutrizionale

Negli ultimi anni il tofu è entrato a far parte delle nostre ricette e della dieta. Per i suoik valiri può sostituire la carne animale e fa bene

Non sono soltanto i vegetariani e i vegani ad inserire il tofu nella loro dieta quotidiana, ma questo formaggio a base di soia ormai è utilizzato da molti. Vi siete mai chiesti però quante calorie abbia e quali valori nutrizionali apporta al nostro organismo?

Fino ad una decina di anni fa il tofu era utilizzato essenzialmente nella cucina cinese e giapponese, ma oggi è stato sdoganato anche nelle nostre ricette. Un alimento che in effetti contiene diverse proprietà interessanti a cominciare dalle proteine vegetali. Proprio per questo molti lo utilizzano direttamente al posto della carne rossa, non sono come scelta di evitare il consumo di animali.

Inoltre il tofu contiene grassi polinsaturi, come Omega 3 e 6 e per ogni 100 gramnmi di prodotto regala quasi 2 grammi di carboidrati

Dieta a base di tofu, tutti i valori nutrizionali

Ma quali sono i valori nutrizionali del tofu? Ce ne sono due versioni, quella soffice con calcio, solfato, magnesio e cloruro e quella solida con calcio solfato.

Nel primo caso abbiamo ogni 100 grammi di prodotto

61 calorie

0 colesterolo

0,2 g di fibra

8 mg di sodio

111 mg di calcio

120 mg di potassio

92 mg fosforo

1,11 mg di ferro

87,3 g di acqua

3,7 g di lipidi

Il tofu solido con calcio solfato invece contiene:

145 calorie

2,3 g di fibra

14 mg di sodio

683 mg di calcio

237 mg di potassio

190 mg fosforo

2,66 mg di ferro

68,9 g di acqua

8,7 g di lipidi

Il tofu è un cibo ricco di proteine e quindi è consigliato al massimo 2-3 volte a settimana ma comunque assicura un grande potere saziante. Molto comunque dipende dalle ricette che prepariamo e dai condimenti utilizzati. Quindi in assoluto è un ottimo prodotto da inserire in una dieta dimagrante e non fa ingrassare?Questo sempre che sia utilizzato nel modo giusto, ad esempio all’interno di un’insalata, evitando condimenti grassi.

E le controindicazioni sono anche poche. Il tofu non è consigliato alle donne in gravidanza mentre non fa male a chi soffre di tiroidite. Il dibattito sulla soia associata alla ghiandola tiroidea è aperto, ma è sufficiente accompagnare i piatti a base di soia con cibi ad alto contenuto di iodio.