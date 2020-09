Barbara d’Urso ha denunciato al pubblico che un suo ospite avrebbe fatto finta di aver subito un’aggressione solo per finire a Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso, durante il talk della cronaca rosa di oggi di Pomeriggio 5, ha parlato di una confessione fatta da Dayane Mello a Tommaso Zorzi.

La modella ha confidato che l’ex fidanzato dell’influencer, Marco Ferrero, in arte Iconize, si sarebbe dato un pugno da solo sul viso da solo fingendo di aver subito un’aggressione a sfondo omofono soltanto per finire sul piccolo schermo degli italiani per ricevere una maggiore attenzione a livello mediatico.

Dayane, che di recente ha attaccato Giulia De Lellis e Giulia Salemi, ha rivelato che il tutto le sarebbe stato raccontato da Soleil Sorge, che è una delle amiche più care di Iconize.

Iconize ha preso in giro Barbara d’Urso per finire in tv? La conduttrice spera che tutto ciò non sia vero, in quanto non solo sarebbe una presa in giro nei suoi confronti, ma anche una mancanza di rispetto nei confronti di tutte quelle persone che tutti i giorni sono vittime di omofobia.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso chiede le prove ad Iconize: “E’ molto grave”

Barbara d’Urso ha anticipato a tal proposito che possiede una busta choc con del materiale che riguarda proprio questo specifico caso ad Iconize e che vuole le prove della sua sincerità, in quanto si era fidata del suo racconto e voleva dargli la possibilità di poter lanciare il suo messaggio contro l’omofobia.

Marco Ferrero, che di recente ha replicato alle critiche di Tommaso Zorzi al GF Vip, è venuto a conoscenza del gossip lanciato da Dayane Mello nei suoi confronti e sul suo profilo Instagram ha replicato affermando che nulla di quanto detto da lei corrisponde alla verità e che è molto deluso anche dall’atteggiamento assunto dal suo ex fidanzato che siccome è una persona omosessuale avrebbe dovuto difenderlo da simili dichiarazioni.

Quale sarà mai la verità? Iconize ha finto un’aggressione omofoba soltanto per essere uno degli ospiti di Pomeriggio Cinque? Qualora fosse vero, sarebbe uno dei capitoli più tristi del mondo del piccolo schermo.

Sicuramente, durante la diretta di domenica, Barbara d’Urso farà chiarezza su Iconize, raccontando tutta la verità del caso al suo fedele pubblico che non ama essere preso in giro, come la conduttrice, dagli ospiti del programma su un argomento piuttosto delicato visto che in Italia le persone appartenenti alla comunità LGBT ogni giorno sono vittime di violenza e si stanno battendo, come Barbara del resto, per fare in modo che una legge contro l’omobitransofobia venga finalmente approvata in Parlamento.