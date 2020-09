Iconize, dura replica a Tommaso Zorzi dopo il GF Vip: “Abbiamo paura”

Iconize, Marco Ferrero, ha scelto di replicare alle accuse mosse da Tommaso Zorzi durante la diretta di ieri del Grande Fratello Vip.

Iconize è stato il protagonista del momento dedicato a Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip durante la diretta andata in onda ieri sera su canale 5. Il concorrente di Alfonso Signorini ha potuto vedere per la prima volta un breve riassunto degli interventi del suo ex fidanzato fatti sui social e in tv in cui replicava a quanto detto da lui poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Zorzi, dopo aver visionato la clip, ci è andato giù pesante accusandolo di aver litigato con Elettra Lamborghini a causa sua, ma non solo. Lo ha accusato anche di parlare male di lui da mesi e di sfruttare la sua immagine nella speranza di ottenere una maggiore popolarità da parte dei media.

Ovviamente Marco Ferrero non se n’è stato di certo a guardare e poco dopo la messa in onda della puntata ha scelto di replicare a sua volta alle accuse di Tommaso, dichiarando che il suo ex ha soltanto paura che la verità venga a galla.

Iconize ha risposto a Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip, non mandandole di certo a dire. O forse sì, visto che il concorrente non avrà modo di leggere la sua risposta.

Grande Fratello Vip, Iconize smaschera Tommaso Zorzi? Lui: “Diventa più forte”

Il commento di Marco Ferrero, Iconize, è comparso sul suo profilo Instagram, precisamente nelle stories, accusando il suo ex fidanzato Tommaso Zorzi del GF Vip di avere paura che la verità su di lui, verità ancora sconosciuta al grande pubblico, venga fuori e che tutti lo conoscano per com’è realmente.

“Siamo soliti raccontare bugie soltanto quando abbiamo paura” ha tuonato l’influencer sui social, che aveva già replicato a Tommaso, che poco fa ha litigato con Francesca Pepe, nei salotti televisivi di Barbara d’Urso. “Abbiamo paura di ciò che non conosciamo in realtà e paura di cosa gli altri andranno a pensare di noi“ ha aggiunto.

“Paura di quello che in realtà potrebbero scoprire sul nostro conto“ ha proseguito duro Marco Ferrero. “Ma ogni volta che raccontiamo una bugia, diventa sempre più forte quello che teniamo” ha concluso Iconize contro Tommaso Zorzi.

Il pubblico della rete è nettamente diviso, c’è chi sostiene Zorzi, affermando che Marco è soltanto alla ricerca della popolarità, mentre c’è chi ritiene che lui si sia soltanto difendendo dagli attacchi passati del suo ex. Iconize e Tommaso Zorzi si chiariranno al GF Vip? Il pubblico della rete sospetta che Alfonso Signorini abbia in serbo un invito ad entrare nella casa per l’influencer. Staremo a vedere.